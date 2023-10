Valery Soret avec "Vande" au JMC Rallye, pour Bruno Blaise

Comment lui rendre un plus bel hommage qu’en prenant ce dimanche 22 octobre le départ de la dix-huitième édition du JMC Rallye.

"Ce fut une décision difficile", reconnaît Valery Soret. "Début du mois de septembre, j’en ai parlé avec Jean-Pierre Van de Wauwer qui me demandait depuis quinze ans de rouler une fois avec lui. C’était, je crois, le bon moment pour le faire ensemble. Au départ, nous avons cherché une auto, puis finalement, il a décidé de ressortir pour la quatre-vingt-cinquième fois sa Lancia Beta Monte Carlo. Ce sera ainsi ma première participation jalhaytoise en Historic après avoir disputé les cinq dernières éditions du Rallye des Hautes Fagnes et n’avoir jamais manqué un départ du JMC Rallye."

Inutile de dire que c’est avec une émotion particulière que Valery Soret reprendra du service pour la première fois depuis un an. "Depuis mes débuts sur quatre roues en 1996 et ma première victoire en 1998, déjà aux côtés de Bruno Blaises, nous avions participé ensemble à plus de cinquante rallyes. Comme à chaque fois, lorsque je vais mettre mon casque ce sera pour faire les choses sérieusement. Après avoir refusé quelques propositions cette année, pour mon retour, je voulais que ce soit dans de bonnes conditions avec un pilote que j’apprécie. Je crois que cette participation ce week-end aux côtés de Jean-Pierre va me faire du bien. Et puis, nous ne serons pas seuls dans l’habitacle. Je suis certain que Bruno y sera avec nous", conclut-il.