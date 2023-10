Julien Thys (Stavelot): "Ma prise de tête m’a… bien mis dans le match"

"Contre Ster-Francorchamps, c’est un très bon point. Malgré tout, il y a un petit goût de trop peu au vu de nos occasions et du but un peu chanceux qu’ils marquent. La phase est belle mais, au moment de conclure, Bultot tire dans son pied et le ballon prend une trajectoire bizarre", expliquait le portier stavelotain Julien Thys.

Auteur d’une excellente prestation qui a gardé les siens dans la rencontre, le natif d’Hermée n’a pas abordé celle-ci de la meilleure des façons. Au retour de l’échauffement, il semblait énervé et l’a fait comprendre.

"Il y a eu une petite prise de tête avec deux ou trois personnes mais rien de bien grave", rigolait-il. "Une fois sur le terrain, ça a été vite oublié. Je dirai même que ça m’a bien mis dans le match."

C’est le moins que l’on puisse dire puisqu’il a remporté deux face-à-face avec les avants sterlains dans les dix premières minutes. Une belle façon de fêter son 27e anniversaire.

"C’était hier (lisez samedi) et le manque de sommeil explique peut-être mon énervement", enchaînait-il, toujours avec le sourire aux lèvres. "Mais je me sentais bien aujourd’hui et j’ai joué comme je le fais chaque fois, c’est-à-dire en restant moi-même."

La première tranche terminée, il reste à présent vingt matchs aux Stavelotains pour assurer leur maintien. Si le dernier rempart sait que la tâche sera compliquée, il veut y croire.

"L’objectif de tout le monde est le maintien. Quatre sur trente, c’est peu et il faut prendre rapidement des points. On travaille dur le mardi et le jeudi pour récupérer le physique qui faisait défaut. On a aussi eu pas mal de blessés mais ils commencent à revenir. Enfin, espérons que le petit brin de chance qui nous a fait défaut arrive vite. J’ai connu trois descentes avec Hermée et je ne souhaite pas en vivre une quatrième", conclut Julien Thys.