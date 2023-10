Hockey: Verviers, "maladroit en zone de finition", se fait peur

Pris à froid d’entrée de jeu, Verviers a encaissé un premier but après… une minute de jeu seulement. Heureusement pour les Béliers, trois PC plus tard, c’est 1-3 à la 25e minute, même si Vivier d’Oie recolle au score (3-3), sur ses quelques rares opportunités, juste avant la mi-temps. "Ils marquent leurs trois buts sur trois erreurs défensives de notre part. On leur donne vraiment…", analyse Damien Leruth.

En seconde période, Martin Lejeune puis Corentin Gevers permettent à leurs couleurs de définitivement prendre le large (3-5). Grâce à ce succès, le RHCV pointe à la troisième place, à deux points seulement du leader, Wellington. "Cela reste très serré", commente le manager de l’équipe. Prochain match des Verviétois: dimanche (15h) à domicile contre le Relax. Avec quelques animations au programme, puisque ce sera aussi le jour du "Fan day" et des "sponsors day" à Maison-Bois. À noter que Clément de Spa est blessé (épaule démise) et sera out pendant trois semaines. Victor Herzog, en tournoi international avec la Suisse, sera lui aussi absent pour accueillir le Relax.

Quant aux dames (D2), elles ont été battues (0-3) à La Louvière et conservent leur dernière place au classement.

Vivier d’Oie 3 – Verviers 5

Buts au RHCV: L. Langen sur PC (1-1, 7e) F. Radoux sur PC (1-2, 19e) L. Langen sur PC (1-3, 25e) M. Lejeune (3-4, 43e) C. Gevers (3-5, 61e).