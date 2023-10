Offerman et Benaets capés… sans jouer

Au terme de la lourde défaite (5-1) à Xhoris, le T1 heusytois Jessy Dionisio mettaient en avant la mentalité catastrophique de certains joueurs. Au moment de donner ses capés, il nous glissa David Benaets et Arnaud Offerman. "Sur le terrain, ce sont mes moteurs. Et même quand ils sont blessés, ils font preuve d’une mentalité que d’autres n’ont pas. Ils sont arrivés 1h30 avant la rencontre et étaient avec moi sur le banc."

Précisons que les points attribués ne peuvent bien entendu pas entrer dans notre classement.

Le catenaccio ne convient pas au Stade Verviétois B

Les Verviétois ont mordu la poussière ce dimanche à Trois-Ponts (2-1) et leur mentor Gabriel De Luca mettait en avant les difficultés de ses troupes à évoluer contre des équipes dites plus faibles. "Mes gars ont plus facile de jouer contre des équipes du haut de tableau. Il va falloir à présent progresser contre celles qui"jouent catenaccio". Et ce n’est pas une critique pour l’adversaire car chacun joue avec ses armes."

Du positif quand même à Amblève

Amblève vit un début de saison compliqué et se retrouve dans une position de descendant. Au terme de la défaite (0-1) contre Lambermont, le mentor Robin Demarteau mettait en avant deux jeunes prometteurs: "Je vais mettre l’accent sur les jeunes Tom Heinen (18 ans) et Sebastian Lambertz (21 ans). Certains ont le sourire malgré la situation, d’autres pas. Ça fait plaisir de voir des gars motivés comme eux. Et surtout, ça me rebooste un peu dans ces moments compliqués."

Provinciale 2B

Des absents à Herve et Minerois

Pour recevoir Saive (victoire 2-1), le mentor hervien Ben Joly devait se passer de Ben Closset et Maxime Limbourg, blessés. À l’Espoir Minerois, ce sont Colyn, J. Thomsin et Plom, tous suspendus. Jaeghers et Frère étaient blessés.

Aucun renfort de D2 pour La Calamine B

Pour se déplacer à Houtain-Milanello (1-1), le coach Mike Hendrick n’avait reçu aucun renfort de la D2. "C’est un choix avec Alex (Digregorio). On a décidé de mettre en avant le groupe de P2. Mais on pourrait changer les choses s’ils ne saisissent pas leur chance."

Provinciale 3C

Tarik Moukrime adjoint

Blessé pour toute la saison, l’ex-coureur de fond professionnel Tarik Moukrime reste cependant au contact de son équipe de Lambermont-Rechain B. Il épaulera ainsi le coach Kevin Cremers pendant l’année.

Paulus tient sa place

Alors qu’il a perdu sa grand-mère ce week-end, le capitaine de Cornesse Dorian Paulus a tenu à jouer malgré tout ce dimanche. "Chapeau à lui, beaucoup ne seraient pas venus", commentait son coach Raphaël Van Acker.

Provinciale 3D

Mauvaise image pour Spa

En l’absence d’Anthony Busch (en vacances), c’est Sébastien Aguilar, le T2, qui coachait Spa dimanche à Elsenborn. "J’ai été très déçu par la réaction de certains joueurs après le match, ils ont montré une mauvaise image du club de Spa. Il faut former une équipe unie et avoir du respect entre équipier si on veut avancer."

Dessaucy épargné

De retour dans le noyau de Jalhay après sa blessure, Quentin Dessaucy n’a disputé qu’une dizaine de minutes face à Goé. Romain Fickers n’était pas encore dans le groupe mais semble très proche d’un retour. Tefnin revient dans le coup et Sabel, un peu malade, est resté sur le banc.

Une première à la maison

Justin Pichot, jeune Jalhaytois de 18 ans qui évolue à Goé, a disputé ses premières minutes en équipe première lors du déplacement à… Jalhay.

Forfaits à Lontzen

Maximilian Klein (travail) et Ludwig Buehler (malade) ont dû déclarer forfait dimanche matin. Lontzen sera privé de Yannick Mauel et de Tom Strumphler (suspendus) la semaine prochaine. Grégory Theissen a disputé son premier match de la saison mais ne sera pas disponible pour le déplacement à Saint-Vith.

Infirmerie elsautoise

Noa Hiligsmann souffre toujours du genou. Jérémy Chefneux s’est blessé lors d’un match amical à Lambermont-Rechain, Luca Michel est sorti, touché à la cuisse, ce dimanche contre Lontzen. Tom Wirtzfeld va par contre reprendre l’entraînement.

Xhoffraix sans son capitaine

Le Xhoffurlain David Diffels (adducteurs) n’était pas du déplacement à Walhorn mais devrait pouvoir reprendre la course cette semaine. Son équipier David Pierry devra encore patienter avant de retrouver les terrains.

Provinciale 4F

Soiron doit faire tourner son effectif

Christophe Romain n’a d’autre choix que de faire tourner son noyau. Avec un effectif quasiment complet, l’entraîneur soironnais devra encore laisser des joueurs chez eux dimanche prochain.

Une pause forcée qui tombe bien

Le bye de la semaine prochaine tombe bien pour Pepinster B. Cela permettra des retours de défenseurs blessés au sein du groupe pour le prochain match face à Barchon le 29 octobre.

Olne B perd un joueur

Mathieu Klassen a visiblement décidé de quitter le noyau olnois. Son coach Vincent Peduzy ne sait pas pourquoi ni d’où vient ce choix. Côté retour de blessure, Philippe Dias devrait réintégrer le noyau dans 15 jours.

Coup dur pour Trois-Frontières B

Sandro Lavalle, l’entraîneur frontalier, devra se priver de deux titulaires indiscutables. Gilles Reynertz et Calogero Troisi, blessés, seront indisponibles deux semaines.

Thibaud Lahaye doit gérer 26 joueurs

Le coach de Welkenraedt B Thibaud Lahaye, doit laisser des joueurs chez eux chaque dimanche. Malgré cela, son noyau de 26 joueurs comprend le coach et garde une excellente mentalité.

Provinciale 4G

Jalhay B – Charneux B ce jeudi

Le duel entre Jalhay B se jouera jeudi (20h) en raison du rallye de Jalhay qui a lieu ce week-end.

Benjamin Hallot blessé

L’attaquant jalhaytois Benjamin Hallot est sorti sur blessure à la 10e minute dimanche à Heusy B. "Il était déjà blessé d’une contracture en semaine. Ça allait mieux dimanche mais en jouant, il a ressenti des douleurs", explique Serge Rouwette.

Plus de nouvelles de Mohammed Channani à Stembert

L’attaquant stembertois ne s’est pas présenté à l’entraînement la semaine passée. "Il a certainement mal pris le fait que je l’ai fait sortir contre l’Union Limbourg dimanche passé. Apparemment, il aurait quand même joué avec la réserve…", explique Marc Lekeu, le coach stembertois.

Sébastien Staquet nouveau coach de Spa B

Sébastien Staquet est le nouveau coach de Spa B. Il a officiellement remplacé Olivier Gillis ce dimanche. Mais il a vécu une journée particulière. "Il n’y avait pas d’arbitre donc j’ai arbitré. C’était dur de rester impartial et de ne pas être dans le vestiaire à la mi-temps, mais j’ai bien géré ça", explique-t-il. Ph. Du.