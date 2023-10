Bamona fêtait sa première titularisation avec le Stade Verviétois : "Aider l’équipe à décrocher la première victoire à domicile"

"J’étais heureux de marquer mon premier but en D2. J’espérais être titulaire vu les blessés mais je ne m’y attendais pas", déclare Willy Bamona qui a appris jeudi dernier qu’il allait débuter la rencontre de samedi soir contre Mons.

"Après l’entraînement, on m’a fait comprendre que j’allais commencer. Mais je l’ai appris officiellement vendredi. Je me suis préparé comme tous les matches. J’avais envie d’aider l’équipe à décrocher la première victoire à domicile. Malheureusement, le match ne s’est pas terminé comme cela."

"J’aurais préféré avoir des occasions de but"

Ce samedi soir, c’était un cadeau empoisonné d’affronter la meilleure défense du championnat pour sa première titularisation. "C’était difficile de commencer contre Mons mais c’était une bonne expérience", analyse le numéro 16 qui n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite du Stade Verviétois. "On a fait un match solide pendant une heure de jeu. Après, on a craqué. Le coach m’a demandé de travailler sur les lignes de passe et de faire un bloc bas. J’aurais préféré avoir des occasions de but", sourit celui qui découvre le niveau de la D2 puisqu’il jouait en D3, à Huy, la saison dernière. "Je trouve qu’il y a une différence au niveau de l’intensité et de la tactique. Les équipes sont bien préparées", compare le citoyen de Huy qui veut continuer d’apprendre au Stade Verviétois. "J’espère d’abord gagner un maximum de points avec l’équipe. Mais j’ai surtout envie d’emmagasiner un maximum d’expérience et de prendre du plaisir", termine-t-il.