Les points du week-end

Aubel: Crisigiovanni 3, Remacle 2, Niro 1

Malmedy: Samray 3, Denis 2, Rauw 1

FC Eupen: Pelzer 3, Vanaschen 2, Krafft 1

Sart: Schmitz 3, Depresseux 2, Keller 1

Stavelot: Kalac 3, Lekeu 2, Colin 1

Ster-Francorchamps: Haydan 3, Vronen 2, Gillis 1

Hombourg: Bartholomé 3, Baltus 2, Halleux 1

Classement

15 points: F. Samray (Malmedy)

13 points: A. Krafft (FC Eupen), S. Gilis (Ster-Francorchamps)

11 points: A. Crosset (Malmedy), Z. Mennicken (FC Eupen)

10 points: A. Pelzer (FC Eupen)

9 points: K. Crisigiovanni (Aubel), A. Kalac (Stavelot), A. Baltus (Hombourg)

8 points: T. Scheffer (Aubel), C. Meessen (Sart), G. Jakic (Sart), F. Ernst (Aubel), R. Denis (Malmedy), D. Vanaschen (FC Eupen)

7 points: A. Cassoth (Malmedy), D. Rauw (Malmedy), L. Lekeu (Stavelot), T. Halleux (Hombourg)

6 points: T. Schnackers (Hombourg), E. Evrard (Sart), R. Schins (FC Eupen), M. Sow (Ster-Francorchamps), X. Stassen (Hombourg), Y. Charef (Aubel), M. Bartholomé (Hombourg)

Buteurs

8 buts: M. Sow (Ster-Francorchamps), D. Lambrecth (Flémalle)

7 buts: M. Julin (Geer), T. Turco (Beaufays), A. Crosset (Malmedy), R. Cavallaro (Trooz)

6 buts: J. Bong (FC Eupen), A. Krafft (FC Eupen), B. Scopel (Flémalle)

5 buts: A. Domken (Ster-Francorchamps), T. Louis (Hannut)

4 buts: T. Beaupain (Fize), M. El Farsi (Tilff), I. El Ghoulbzouri (Tilff), T. Bauwens (Hombourg), A. Latifou (Flémalle), O. Keller (Sart), A. Geuns (Hannut), K. Crisigiovanni (Aubel)

3 buts: S. Jamart (Hannut), D. Velegan (Geer), D. Rauw (Malmedy), T. Thelen (Ster-Francorchamps), F. Temsamani (Aubel), C. Meessen (Sart), D. Vanaschen (FC Eupen), J. Troch (Stavelot), T. Bultot (Ster-Francorchamps), M. Schwontzen (Malmedy), T. Deffet (Trooz), J. Crespin (UCE Liège)

Provinciale 2B

Les points du week-end

Aubel B: Schmitz 3, Marlet 2, Dejalle 1.

Battice: Winandts 3, Hougrand 2, Janssen 1.

Herve: Amory 3, Douhard 2, Lonneux 1.

La Calamine B: Mbuaki 3, Degueldre 2, Kamalandua 1.

Espoir Minerois: G. Gaillard 3, B. Thomsin 2, A. Esposito 1.

Olne: Bonaventure 3, Massart 2, D. De Zorzi 1.

Trois Frontières: Vanaschen 3, Renardy 2, Krauth 1.

Welkenraedt: Flagothier 3, Lennerts 2, Charlier 1.

Classement

13 points: Van Melsen (Espoir Minerois), Winandts (Battice).

12 points: Amory (Herve), D. De Zorzi (Olne).

11 points: Ramirez (Battice).

10 points: Degueldre (La Calamine B), Douhard (Herve), Gerits (La Calamine B), Krauth (Trois Frontières), Lo Presti (La Calamine B).

9 points: Bonaventure (Olne), Kever (La Calamine B).

8 points: Carlier (Welkenraedt), Ceccano (Herve), Frugaborsi (La Calamine B), Hungs (Herve), Masset (Trois-Frontières), Schmitz (Aubel B).

7 points: Diaferia (Aubel B), Janssen (Battice), Quodbach (Welkenraedt), Renardy (Trois Frontières).

5 points: Dumont (Aubel B), Duveau (Welkenraedt), Labyad (Battice), Piparo (Trois Frontières), Reale (Espoir Minerois).

4 points: Bemelmans (Espoir Minerois), Cornet (Trois Frontières), Finck (Aubel B), Fiore (Olne), Flagothier (Welkenraedt), Hougrand (Battice), Larue (Trois-Frontières), Legros (Olne), Limbourg (Herve), Rexhepi (Battice).

Provinciale 2C

Les points du week-end

Amblève: Ekissi 3, Even 2, Heinen 1.

Andrimont: C. Ponsard 3, malaise 2, Nagui 1.

Butgenbach: aucun.

Emmels: Fankem 3, R. Farssi 2, /.

Franchimont: Messotten 3, R. Vicqueray 2, El Kalloubi 1.

Heusy: aucun.

Honsfeld: Vronen 3, Dederichs 2, Zinoune 1.

Lamb.-Rechain: F. Crits 3, Mejdoubi 2, Smets 1.

Recht: Hans 3, Collignon 2, El Abbadi 1.

Rocherath: Röhl 3, Dethier 2, C. Vilz 1.

Stade Verviétois B: Hashimi 3, Mamoudou 2, Vita 1.

Trois-Ponts: Roland 3, Legrand 2, Jacob 1.

Weywertz: Heinen 3, Benker 2, Thomas 1.

Classement

17 points: Ekissi (Amblève).

15 points: Mo. Camara (St. Verviétois).

14 points: Bertrand (T-Ponts).

12 points: Röhl (Rocherath), Mamoudou (St. Verviétois), Jacob (T-Ponts).

11 points: Aksu (Emmels), R. Farssi (Emmels), A. Henkes (Honsfeld), Dumont (Lamb-Rechain), Lejeune (Recht).

10 points: T. Jost (Butgenbach), R. Lejeune (Heusy), Njikam Nsangou (Lamb-Rechain), Max.Heinen (Weywertz).

9 points: Laschet (Butgenbach), R. Vicqueray (Franchimont), Mejdoubi (Lamb-rechain).

8 points: Bragard (Andrimont), Van Acker (Heusy), Kaulmann (Honsfeld), Heindrichs (Recht), Bungart (Weywertz).

Buteurs

9 buts: R. Lejeune (Heusy).

8 buts: Mo. Camara (St. Verviétois).

7 buts: Aksu (Emmels), G. Crits (Lamb-Rechain).

6 buts: Maquinay (Franchimont), Hanf (Weywertz), Max.Heinen (Weywertz), Clemens (Xhoris).

5 buts: Bruylandts (Ferrières), Gallina (Ferrières), Soumahoro (Ferrières), Ben Sellam (Honsfeld), Geelen (Recht), Nito (Recht), Bongard (Rocherath).

4 buts: R. Farssi (Emmels), Zinoune (Honsfeld), R. Lognoul (Xhoris).

Provinciale 3D

Les points du week-end

Bullange : Roeder 3, Nelles 2, Lenz 1

Elsaute B: Daukandt 3, Michel 2, Eussen 1.

Elsenborn: Mackels 3, T. Wiesemes 2, K. Langer 1.

FC Eupen B: Nzuzi 3, Rozein 2, D. Kauth 1.

Goé: J. Lepaon 3, Avermaete 2, Vanderthommen 1.

Hautes Fagnes: Servais 3, Nizet 2, D. Jacquemotte 1.

Hombourg B: Beckers 3, Habets 2, Belboom 1.

Jalhay: G. Pottier 3, Schrayen 2, Collette 1.

Lontzen: Brandt 3, Kicken 2, Antonio 1.

Oudler: Peters 3, Coumont 2, L. Henkes 1.

Saint-Vith: Schoonbroodt 3, Verbaarschot 2, Gangolf 1.

Sart B: A. Bruyère 3, M. Bruyère 2, Detry 1.

Spa: Letiexhe 3, Bechoux 2, Marino 1.

Waimes-Faymonville: T. Gabriel 3, Mollers 2, Q. Jacob 1.

Walhorn: Hocks 3, Willems 2, Förster 1.

Xhoffraix: Li. Giet 3, Wyaime 2, Courtois 1.

Classement

18 points: Lemaire (Bullange), T. Mackels (Elsenborn), Nzuzi (FC Eupen B),

15 points: D. Pirotte (Hautes Fagnes).

14 points: Raxhon (Saint-Vith), A. Bruyère (Sart B).

13 points: Y. Heinen (Elsenborn), Pint (Oudler).

12 points: Defawes (Elsaute B), Marino (Spa), Kessler (Walhorn).

11 points: Urfels (Saint-Vith).

10 points: J. Lepaon (Goé), Kicken (Lontzen), Mollers (Waimes-Faymonville), Aussems (Walhorn).

9 points: Weinberg (FC Eupen B), Dessaucy (Jalhay), Courtois (Xhoffraix).

8 points: Fryns (Elsaute B), Nizet (Hautes Fagnes), Meyer (Oudler), Detry (Sart B), Giet et Monie (Waimes-Faymonville), Vanaschen (Walhorn).

7 points: Pirlet (Bullange), M. Schyns (Goé), Zanzen (Hautes Fagnes), Beaujean et G. Pottier (Jalhay), Brandt (Lontzen), Kockelmann (Oudler), T. Busch et Sedici (Spa), Drouguet, Woyaffe et Wyaime (Xhoffraix).

Buteurs

11 buts: Rogister (Saint-Vith).

8 buts: Nzuzi (FC Eupen B), Kessler (Walhorn).

7 buts: Doucene (Waimes-Faymonville).

6 buts: Scholl (Elsenborn), P. Renkens (Hombourg B), Coumont (Oudler), T. Van de Sande (Waimes-Faymonville), Musovic (Walhorn), Martin (Xhoffraix).

5 buts: Di Nicola et Lejeune (Elsaute B), Giet (Waimes-Faymonville), Van Swieten (Xhoffraix).

4 buts: Maréchal (Elsaute B), Nsumbu (FC Eupen), Schrayen (Jalhay), L. Henkes et Michaeli (Oudler), Frère (Saint-Vith), Lo. Giet (Xhoffraix).

Provinciale 4F

Les points du week-end

Battice B: A. Fossion 3, A. Marchal 2, R. Durbut 1.

Bolland B: S. Charlier 3, L. Kaivers 2, G. Fohn 1.

Charneux: bye.

Cornesse B: R. Thissen 3, Th. Godart 2, M. Wydooghe 1.

Pepinster B: F. Houyon 3, M. Henon 2, R. Wallon 1.

Herve B: Th. Dethier 3, M. Lemaire 2, N. Blanchy 1.

Olne B: H. Leroy 3, M. Volders 2, Th. Kariger 1.

Soiron: Ch. Delville 3, T. Bouhy 2, H. Diomande 1.

Trois-Frontières B: V. Naftaniel 3, D. Knott 2, J. Roorda 1.

Welkenraedt B: N. Antoine 3, M. Robert 2, R. Schmuck 1.

Classement

16 points: F. Houyon (Entente Pepine B),

13 points: S. Charbon (Charneux),

11 points: K. Stalmans (Cornesse B), V. Naftaniel (Trois-Frontières B),

10 points: U. Royen (Charneux), Ch. Delville (Soiron), T. Bouhy (Soiron),

9 points: T. Dethier (Herve B), M. Echchekhar (Soiron),

8 points: S. Charlier (Bolland B), L. Schoonbroodt (Battice B), Y. Gretry (Olne B), N. Delnoy (Trois-Frontières B), M. Petit (Welkenraedt B),

7 points: L. Vanderstraeten (Battice B), T. Collin (Bolland B), T. Bertrand (Herve B),

6 points: B. Donnay (Cornesse B), M. Vervier (Herve B), R. Thonon (Olne B), B. Qyqalla (Trois-Frontières B), R. Schmuck (Welkenraedt B),

Provinciale 4G

Les points du week-end

Amblève B: M. Adams 3, L. Knips 2, D. Heinen

Baelen: M. Pirnay 3, O. Van Deyck 2, /

Bellevaux: J. Teheux 3, P. Dierinck 2, P. Jacquemin 1

Charneux B: M. Cleban 3, J. Fors 2, B. Demonceau 1

Heusy B: S. Agus 3, L. Van Den Bossche 2, B Hansez 1

Honsfeld B : V. Tomilin 1, D. Collas 2, J. Schröder 1,

Jalhay B : D. Kaiser 3, V. Van Hoeij 2, S. Rochmans 1

Malmedy B : bye.

Stavelot B: L. Lukoki 3, J. Tombeux 2, N. Leufgen 1

Stembert: A. Celen 3, R. Kamasa 2, A. El Hadarchi 1,

Spa B: D. Vogels 3, L. Dandrifosse 2, Q. Bogard 1

SRU Verviers : B. El Mjidi 3, N. Heinen 2, A. Piron 1

Ster-Francorchamps: A. David 3, G. Bilet 2, A. Tournay 1

Union Limbourg: R. Dobbronz 3, L. Nys 2, N. Ouali 1

Waimes-Faymonville B : A. Collienne 3, F. Koenings 2, A. Brühl 1.

Classement

19 points: J. Schröder (Honsfeld B),

16 points: A. Collienne (Waimes-Faymonville B),

13 Points: A. Bucak (Malmedy B), S. Rochmans (Jalhay B), A. David (Ster-Francorchamps B),

12 points : M. Genten (Amblève B),

11 points: B. Laurent (Entente Stembertoise), M. Schollaert (Heusy B), D. Kaiser (Jalhay B), R. Kamasa (Entente Stembertoise), N. Heinen (SRU Verviers),

10 points: J. Picquereau (Bellevaux), O. Van Deyck (Baelen), T. Valle Prado (Baelen),

9 points: Y. Dederichs (Honsfeld B), R. Halleux (Charneux B), P. Kosters (Heusy B), L. Fassin (Union Limbourg), A. Celen (Entente Stembertoise),

8 points: M. Vandenbenden (Spa B), Q. Bogard (Spa B), C. GIllet (Ster-Francorchamps B), J. Teheux (Bellevaux), P. Jacquemin (Bellevaux), J. Fors (Charneux B).

Buteurs

10 buts: Wilfried Brica (Baelen), Tayfur Demirkazan (Bellevaux-Ligneuville),

9 buts: Grégoire Thomas (Heusy B),

8 buts : Sébastien Rochemans (Jalhay B)

7 buts: Theo Heindrichs (Malmundaria B), Orhan Kivrak (Bellevaux-Ligneuville), Maxime Blaise (Malmundaria B), Lucas Fassin (Union Limbourg), Loïc Gilman (Ster-Francorchamps B)

6 buts: Joscha Schröder (Honsfeld B),

5 buts : Ali Bucak (Malmundaria B), Mateo Schollaert (Heusy B), Jérôme Dumont (Stavelot B), Rafael Campeone (Ster-Francorchamps B), Tyrone Erkens (Union Limbourg), Julien pirnay (Union Limbourg).