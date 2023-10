L'équipe féminine d'Andrimont prend son premier point en championnat : "Nous sommes très fières" 

Souvent battu sur des scores importants au cours du précédent exercice, le groupe toujours entraîné par Éric Winkin affiche désormais un meilleur visage et son évolution positive est régulièrement soulignée. "Nous avons eu des petites périodes de découragement, car nous savons être capables de rivaliser sans que ça se concrétise. Là, nous prouvons aux autres et à nous-mêmes que nous avons le niveau nécessaire. Nous avons reçu beaucoup de soutien des adversaires, des autres joueuses, c’était chouette", note encore Jihad Toumi (26 ans). "Nous sommes très fières de ce premier point et espérons continuer sur notre lancée."

Jihad Toumi, capitaine d'Andrimont. ©EDA JR MARoT

"25 buts de moins"

À Spa, les Canaries ont même ouvert le score en première mi-temps, via Malak Bouazize sur un assist de Teïffir Morou. "J’avais changé ma composition car j’avais peur de Spa et nous n’étions que onze sur la feuille. Et ça a fonctionné. Nous avons joué entre 60 et 70% du temps dans leur camp pour cinq ou six occasions franches. Il nous a sans doute manqué un peu de finition mais nous n’avons rien lâché en jouant dans le style d’Andrimont, avec une saine combativité", raconte le T1 Éric Winkin. C’est Morganne Masson qui a égalisé pour les Bobelines, après le repos.

"Les filles sont hyper contentes de ce point qui confirme notre progression, je suis fier d’elles. C’est un gros “ouf” de soulagement pour tout le monde. Par rapport à la saison dernière au même moment, nous avons encaissé 25 buts de moins. Nous ne jouons plus avant fin novembre, ça va être l’occasion de travailler nos manquements. Pour essayer d’aller chercher cette première victoire en championnat, après celle en amical, en juin, contre Waimes Faymonville…", conclut le mentor andrimontois.