Un terrain supplémentaire à Bolland grâce aux frères Bosard

À l’étroit dans ses installations suite à la nette augmentation de ses affiliés, Bolland cherchait une solution depuis quelques temps. Et elle a finalement été trouvée en interne puisque c’est le joueur de l’équipe première Jean-Philippe Bosard et son frère Stéphane (lui aussi dans l’équipe) qui ont mis à disposition du club l’une de leurs prairies situées en face du complexe historique pour créer un terrain supplémentaire cette saison. "Le club évolue fort en jeunes et voulait un troisième terrain", explique Jean-Philippe, qui entraîne lui-même les U9 bollandois parmi lesquels évolue son fils. "J’habite à 100 mètres du terrain et je suis éleveur de bétail avec mon père et mon frère. Toutes les prairies qui font face aux installations actuelles sont à nous. Quand on a pris connaissance de la problématique du club, on a rapidement accepté d’aider à trouver une solution."