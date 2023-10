"Trop soft pour démarrer", Herve-Battice n’est pas puni

Herve-Battice débutait mal, les filles d’Alain Denoël étaient amorphes et commettaient beaucoup de pertes de balle, elles étaient dominées au rebond et ne provoquaient aucune faute adverse. Néanmoins, elles limitaient la casse et n’étaient menées que de 4 points après 10 minutes.

Le deuxième quart-temps était d’un tout autre acabit. Augmentant la pression défensive, les Jaunes multipliaient les interceptions et les fast-breaks. Henrard et Remacle se distinguaient à 3 points avant un nouveau tour de force de Noémie Bonvoisin, auteure de 12 des 14 derniers points de son équipe. Mons était dans les cordes et ne reviendra plus dans la partie, Herve-Battice gérant intelligemment la deuxième mi-temps.

"Une nouvelle fois, toutes les joueuses ont apporté quelque chose à un moment donné", apprécie le T1 herbager. "C’est ce qui fait notre force pour le moment, le danger peut venir de partout."

Herve-Battice 68 - Mons Capitale 53

Évolution du score: 10e : 8-12, 20e : 39-22 (31-10), 30e : 57-40 (18-18), 40e : 68-53 (11-13).

HERVE-BATTICE: Remacle 9, Collignon 4, Henry 8, Henrard 15, Poussart 0, Bonvoisin 14, Lizin 7, Antoine 4.