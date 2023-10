Buts: Brica (0-1, 13e), Brica (0-2, 18e), Naoussi (0-3, 86e)

"Mes joueurs se sont crus trop beaux. On a accéléré trois fois et c’est trois buts. Mais je ne retiendrai que la victoire. C’était un match dégueulasse", peste Geoffrey Foguenne, le coach baelenois. Côté charneutois, c’est Benoît Peerboom, le T2 qui officiait en tant qu’entraîneur. "On a été stérile en première mi-temps. en seconde on s’est créé trois occasions. Baelen était quand même supérieur".

SRU Verviers 0 – 4 Bellevaux

Buts: Bruyère (0-1, 20e), Demirkazan (0-2, 30e), Jacquemin (0-3, 35e), Bolland (0-4, 80e).

Bellevaux s’est facilement imposé ce dimanche au Stade Lejoly. "C’est un match piège, sur un petit terrain mais mes joueurs ont été sérieux. C’était 3-0 à la mi-temps. On aurait même pu gagner 10-0 sans Nicolas Heinen au goal", résume Éric Van Renterghem, le coach bellevautois. Martin Loffet, le mentor verviétois était satisfait de son équipe. "On s’attendait à souffrir mais ça n’a pas été le cas. Bellevaux a eu dur".

À noter: le résumé vidéo de ce match sera bientôt disponible sur lavenir.net/vvsports

Stavelot B 1 – 2 Ster-Franco. B

Buts: Huyberts (1-0, 15e), Gilman (1-1, 35e), Gilman (1-2, 80e)

Le match au sommet de P4G s’est soldé par une victoire des hommes du circuit. "Stavelot marque sur sa seule occasion. en seconde période, on a accéléré le jeu. et on marque à la 80e", raconte le T1 sterlain Maxime Brant. Son confrère stavelotain, Florian Dalleur est moins positif. "Tant que mes joueurs ne montrent pas plus d’envie on va continuer de descendre au classement. On a mené au score mais on offre deux penaltys évitables".

Waimes – Faymonville B 2 – 1 Stembert

Buts: Duric (0-1, 15e), Bruhl sur pen. (1-1, 35e), A. Collienne (2-1, 80e).

Waimes – Faymonville B s’est fait peur à domicile contre Stembert. "On n’a pas été bon. On a sous-estimé l’adversaire. On est tombé dans le piège comme contre Jalhay B (NDLR: défaite 3-1). La différence c’est qu’on gagne", positive, le coach des Turcs, Éric Heuse. "On est battu mais on a mené au score. Ensuite on tire sur la barre et on loupe le coche. En seconde mi-temps on craque physiquement", explique le T1 stembertois Marc Lekeu.

Spa B 0 – 4 Amblève B

Buts: Knips (0-1, 6e), Knips (0-2, 20e), Gallo (0-3, 49e), Louges (0-4, 79e)

Amblève s’est facilement joué de Spa B 4-0. "On s’est donné à fond dès le début. On marque à la 6e puis on a déroulé. Je ne pense pas que Spa B a eu d’occasion. C’était un match sérieux", analyse le mentor Amelois, Werner Zeimers. Côté Spadois, c’est Sébastien Staquet qui a repris l’équipe. "On était bien en place en première mi-temps même si on prend 2 buts. Amblève B était plus fort et plus physique. Le score est logique".

U. Limbourg 2 – 0 Honsfeld B

Buts: Mathieu (1-0, 11e), Ouali (2-0, 70e)

Le matricule 9 a facilement dominé Honsfeld B mais le score aurait pu être plus lourd. "Mes hommes ont fait un match appliqué. On aurait pu mener 5-0 à la mi-temps mais on a beaucoup galvaudé", regrette le tacticien dolhaintois Cédric Flon. Son homologue germanophone, Jérémy Bodarwé ne discute pas la victoire. "Nos quinze premières minutes sont bonnes puis on a été catastrophique pendant dix minutes. L’Union Limbourg était plus forte. La victoire est méritée".

Heusy B 1 – 1 Jalhay B

Buts: Rochmans (0-1, 34e), Renard (1-1, 58e).

Sur les hauteurs de la croix de Fays, Heusy B aurait pu accrocher les 3 points. "Nous pouvons être déçus. On a eu la mainmise sur tout le match mais on manque de lucidité. Jalhay B a même eu une occasion en or à la fin du match", développe l’entraîneur heusytois, Johan Talmas. "On s’en sort bien avec un point. Sébastien Rochmans rate une occasion à la fin du match mais ça aurait été le hold-up parfait", conclut le coach jalhaytois, Serge Rouwette.

À noter: Malmedy B qui était bye ce week-end remporte la tranche avec deux points d’avance sur Ster-Francorchamps B.