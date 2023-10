Soiron 7 – Cornesse B 1

Buts: Tshite (1-0, 5e), C.Delville (2-0, 10e), Wydooghe (2-1, 20e), Bouhy (3-1, 22e, 4-1, 40e), C.Delville (5-1, 50e), N.Delville (6-1, 65e), Piedboeuf (7-1, 85e).

Battue la semaine passée, l’équipe de Soiron réagit et inflige une gifle à Cornesse B.

"Match à sens unique ce dimanche. Après notre revers la semaine dernière contre Trois-Frontières, j’ai remis l’église au milieu du village. Mes joueurs ont compris le message et la réaction du groupe a été positive", explique Christophe Romain, le coach de Soiron. Malgré l’importance du score, Cornesse B reste positif. "Oui le score est sévère mais nous nous sommes aussi créé des occasions, rassure Thomas Wydooghe, l’entraîneur de Cornesse B. Je retiens de ce match que malgré le score, mon groupe n’aura pas baissé les bras."

Pepinster B 2 – Olne B 0

Buts: Houyon (1-0, 70e), Hénon (2-0, 75e).

"On fait une première mi-temps dégueulasse qui m’oblige à pousser une gueulante à la pause, raconte Didier Servais, le T1 pepin. Visiblement, ça aura porté ses fruits car on domine toute la seconde période." Contrairement aux semaines précédentes, Olne B a montré son envie de jouer. "On fait une belle première période, on était bien en place. En deuxième mi-temps, on encaisse sur deux phases arrêtées. Même si nous perdons le match, je suis content de l’envie affichée par mes joueurs", confie Vincent Peduzy, l’entraîneur olnois.

Herve B 2 – Cheratte 1

Buts: Klein (1-1 sur pen, 25e, 2-1, 50e).

Alors que Herve B menait face à Cheratte, le match a dû être arrêté à la 55e minute par la police, l’arbitre se sentant menacé. "Nous dominions le match et nous allions probablement vers une victoire avant que le match ne soit stoppé. L’arbitre a fait appel aux forces de l’ordre pour que la partie soit interrompue. Je suppose que le résultat nous restera favorable", regrette Nicolas Wuidard, le coach fromager.

Elan Dalhem 3 – Trois-Frontières B 3

Buts: Knott (0-1, 10e), Dupont (1-1, 25e), Lenaerts (2-1, 35e), Knott (sur pen 2-2, 72e, 2-3, 76e), Dupont (3-3, 83e).

Trois-Frontières B remporte la première tranche malgré s’être fait accrocher à l’Elan Dalhem B. "Nous avons été inexistants en première période. On réagit bien en seconde jusqu’à prendre les commandes du match. Malheureusement, nous encaissons l’égalisation en fin de match par manque de concentration. Le partage est logique à mon sens", relate Sandro Lavalle, l’entraîneur frontalier.

Welkenraedt B 6 – Barchon 1

Buts: Fellmann (0-1, 10e), Georgin (1-1, 15e), Antoine (2-1, 17e), Cloes (3-1, 28e), Antoine (4-1, 74e, 5-1, 75e), Bonn (6-1, 81e).

"Match facile ce dimanche, on a maîtrisé notre sujet même si nous avons été menés pendant dix minutes. Barchon a entamé la seconde période avec un engagement dans les duels un peu limite. Malgré cela, je peux dire sans me vanter, qu’il n’y a pas eu match", dixit l’entraîneur de Welkenraedt B Thibaud Lahaye.

Les autres matches de la série

Battice B 3 – Bolland B 1 ( voir par ailleurs), Fouron 1 – Melen B 8.

Provinciale 4C

Fraiture 6 – Chevron 2

Buts: Renard (0-1, 31e), Lamy (1-1, 33e), Bonesire (2-1, 37e)B. Martin (3-1, 42e), Martins sur pen (4-1, 45e), Sternon (4-2, 67e), Martins (5-2, 83e), Bonnesire (6-2, 86e).

"Nous égalisons rapidement après l’ouverture du score, puis nous commettons erreur sur erreur. Il y a eu un mieux en seconde période, mais ils ont été beaucoup plus lucides que nous. Je pense que le penalty non sifflé à 4-2 aurait pu changer le cours de la rencontre", analyse le mentor stoumontois Sébastien Grosjean.

Franchimont B 2 – SC Oneux 2

Buts: Haxhe (0-1, 8e), Randaxhe (0-2, 15e), Witwrouw (1-2, 50e ; 2-2, 56e).

Menés, les Theutois ont une nouvelle fois retourné la situation. "C’est le genre de match qui tournait contre nous en début de saison alors qu’ici, on aurait même pu émerger", pointe le T1 Geoffrey Marette. "C’est juste dommage d’être dans la riposte une fois de plus."