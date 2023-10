Buts: J.Moscato (0-1, 26e), C. Sutera (0-2, 65e), Davin (1-2, 71e), Paulus (2-2, 90e), Mazouze (2-3, 90e+3)

Carte rouge à l’EJ Fléron: Spodarek (87e, directe).

Mené de deux bus face à un favori "qui a réussi à bien jouer foot malgré le terrain", Cornesse a failli réaliser le coup parfait en égalisant en toute fin de partie. "Fléron avait entre 70 et 80% de possession de balle mais finalement, les grosses occasions étaient pour nous et nous méritions au moins un point", commente le coach cornésien Raphaël Van Acker. "Le plan a marché à la perfection jusqu’à dix secondes de la fin."

Et un coup-franc de Mazouze qui glaçait le public local. Pas suffisant toutefois pour que l’EJF ne gagne la tranche (elle sera pour Aywaille B qui a un meilleur goal-average).

Blegny B 1 – La Minerie B 0

But: Baudino (1-0, 69e).

Défaite surprise face à une équipe de bas de tableau pour les Miniers de Thibaut Muylkens. "Blegny n’a qu’une seule occasion, sur un exploit individuel, et on encaisse là-dessus", grimace le technicien qui voyait ensuite ses joueurs Langhoor et Damoiseau toucher les montants. "C’est décevant car ce n’est pas la première fois qu’on domine outrageusement mais de manière stérile. En fait, on a du mal quand on doit faire le jeu."

Vaux-Chaudfontaine 6 - Ent. Pepine 4

Buts pour l’Entente Pepine: Ju. Diefels 2x, Menten, Rosciglione sur pen.

Balayée 5-0 à la pause, l’Entente Pepine n’a pas eu voix au chapitre face à Vaux-Chaudfontaine. "On a encaissé sur quasiment toutes leurs occasions", déprime l’entraîneur pepin Benoît Legrand. "Heureusement, on a eu une bonne réaction en seconde période avec 4 buts inscrits qui nous ont permis d’éviter la raclée." Toujours bloqués en bas de tableau, les Pepins devront se remobiliser dès la semaine prochaine contre Warsage B, l’actuelle lanterne rouge.

Les autres matches de la série

Bolland 3 - Lamber. Rechain B 2 ( voir par ailleurs), Beaufays B 2 - Chênée 3, Soumagne 1 - 2 Aywaille B, Bressoux 4 - Dalhem B 1, Warsage B 2 - Harzé 6.