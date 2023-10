Glody "Danza" Kudura en mode plaisir: "J'ai signé pour vivre une belle saison avec les copains" sourit la recrue du FC Eupen

Après Raeren, La Calamine et, la saison dernière: le FC Trois-Frontières, Glody Kudura avait envie d’autre chose. Il a donc posé ses valises à la maison, où presque, en rejoignant le FC Eupen. Le polyvalent offensif vient d’avoir 32 ans et, il ne s’en cache pas, il avait "tout simplement envie de prendre du plaisir avec les copains". Citoyen de la capitale germanophone, il entraîne également les U10 et U16 du FC Eupen. Évoluer en équipe première chez les Bleus coulait finalement de source. "J’ai envie de transmettre ce que j’ai vécu plus haut et en P1 aux plus jeunes de l’équipe." S’il n’en est pas encore à sa "dernière danse", on sent que Glody "Danza" Kudura prend un certain recul sur le ballon rond, qu’il envisage avec sérénité. Pareil lorsqu’il évoque la situation du club eupenois. "On vient de perdre deux fois (NDLR: contre Hombourg et à Aubel), mais il n’y a pas du tout de crise chez nous. On est plus haut que ce que l’on espérait et on aurait tous signé pour un tel début de saison."