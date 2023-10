Gary Deville (Elsaute) positif malgré la défaite contre Aywaille: "On a relevé la tête, on va remonter la pente"

"Davantage confiance en nous"

Après deux semaines plus compliquées (contre Waremme et à Sprimont) sur le terrain, l’Étoile Elsautoise a redressé la tête, comme l’avait demandé son entraîneur, Boris Dome. "Il y a eu une réaction et on voit qu’on va dans le bon aussi. Malgré une jeune équipe, on parvient à se relever et se remettre en question. D’ailleurs, ce dimanche, il n’y a pas que la combativité qui a été meilleure, on a aussi proposé du beau jeu", embraye Gary, auteur de l’unique but de ses couleurs contre Aywaille. "On a eu deux semaines “sans”, même si on s’en était bien sorti contre Waremme. Contre Sprimont, on a pris un but très rapide et ça nous a compliqué la tâche. Ici aussi, on prend un but assez tôt dans la rencontre, mais on a réussi à garder la tête haute. On avait davantage confiance en nous", poursuit le médian, conscient que le calendrier est pour le moment compliqué à gérer. Enchaîner Sprimont, Aywaille puis Raeren-Eynatten (dimanche prochain), c’est du costaud. "On savait qu’on allait entamer trois matches compliqués. On a pris une gifle contre Sprimont, on a essayé de réagir contre Aywaille et on va tenter d’aller chercher quelque chose à Raeren pour ne pas sortir avec zéro point de ce triptyque", ambitionne-t-il, toujours avec l’esprit positif. "N’oublions pas que nous venons de monter de P1. On a onze points, tout le monde se sent bien et on va remonter la pente à un moment donné", conclut le joueur.