Ensival, Aubel, Verviers, Spa, Pepinster: l'heure est au premier bilan

2. Dans le timing On attendait beaucoup du BC Verviers redescendu en R2 et candidat à un retour (rapide) à l’étage supérieur. Avec un cinq sur six et une première place partagée avec trois autres prétendants, les gars de Bruno Dagnely ont clairement renoué avec les joies de la victoire et sont dans le bon timing. Tout comme le club verviétois qui s’était lancé pour défi de déménager son activité vers la bulle de Gérardchamps. C’est chose faite et le résultat est séduisant. Il faudra à présent fidéliser un public venu en nombre lors du derby face à Pepinster B, ce serait un plus appréciable en termes d’ambiance et de convivialité. Dans cette même division, les trois victoires de Spa et Pepinster B leur octroient actuellement la moyenne, sans doute à la hauteur de ce que l’on pouvait espérer en ce début de saison.

3. En retard Si l’on pouvait sans doute attendre un peu mieux de Pepinster (TDM2) dont le bilan fait état de deux victoires - et autant de défaites (après prolongations) -, c’est peut-être Ensival (R2) qui inquiète le plus. Les hommes d’Antoine Massart accusent en effet déjà quatre défaites au compteur. Et par-dessus tout, ils viennent de perdre leur moteur et capitaine François Genet victime d’une grosse entorse lors de la dernière sortie. Solot touché aux ligaments croisés depuis le début de compétition, Ensival n’a plus de meneur spécifique !