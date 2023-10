RBC Aubel B 56 – RABC Ensival B 78

RBC AUBEL B: Corea 2, Horrevoets 6, Grégoire 4, Blaise 16, Lejeune 14, Vauchel 6, Leduc 8.

RABC ENSIVAL B: Lejeune 25, Raskinnet 4, Hauglustaine 18, Martino 4, Delsemme 4, Erkenne 6, Schoonbroodt 1, Dessart 11, Haas 2, Wegnez 2.

"Gros manque d’envie, rien d’autre à signaler", se limite à constater Gauthier Liégeois le coach d’Aubel B qui n’a guère existé dans le derby face à Ensival B.

"Un succès intéressant pour reprendre confiance", apprécie de son côté François Genet, le T1 ensivalois qui égalise ainsi au nombre de victoires (3) avec son adversaire du jour. "On dominait physiquement dans le secteur intérieur. Nous avons bien utilisé cet avantage face à la zone adverse."

RBC Pepinster C 70 – Harimalia BC B 106

RBC PEPINSTER C: Leclerc 0, Pirenne 2, Goemans 6, Goffart 3, Wergifosse 21, Paul 6, Stassen 11, Lecomte 5, Lejeune 6, Masson 8, Akinbodu 2.

Les Pepins savaient que la tâche ne serait pas simple face à la plus belle équipe de la série. "Cela s’est confirmé dès le premier quart, les joueurs de Harimalia ont eu une réussite incroyable", constate Loïs Voigt, le coach pepin. "Mes joueurs ont pourtant fait preuve d’une belle envie, ils ont été appliqués tant en défense qu’en attaque. Nous faisons même jeu égal dans le troisième quart mais nous nous écroulons encore une fois dans le dernier. La mentalité évolue en dents de scie, il va falloir travailler cette faiblesse."

Série B

BC Verviers B 78 – RBC Stavelot 62

BC VERVIERS B: Mahiat N. 6, Pitz 2, Calbert 2, De Ponthier 0, Lerho 10, Mahiat B. 7, Boquia 7, Gusbin 6, Louis 16, Mourant 22.

RBC STAVELOT: Erler 7, Verdin 11, Evrard 2, Bonaventure 6, Close 3, Bebry 6, Pottier 0, Meiers 2, Pieffer 15, Solheid 0, Schoenaerts 10.

Les Verviétois ont connu une très bonne entame de match pour compter plus de vingt longueurs d’avance à la pause. "On applique les principes demandés à la perfection, avant de subir la réaction adverse dans le troisième acte", relate Jérémy Delsemme, le coach du BC Verviers B. "On a ensuite une bonne réaction pour recreuser un petit écart et remporter ce derby."

Côté stavelotain, le coach Julien Lemaire attend une réaction de ses gars. "Très mauvaise première mi-temps, on est encore une fois battu par nous-mêmes ! On a eu une réaction en deuxième mi-temps mais ce ne fut pas suffisant. On doit arrêter de chercher le problème ailleurs que chez nous…"

RBC Visé 73 – Herve-Battice 52

HERVE-BATTICE: Loupart 1, Serafin 2, Breuer 3, Deltour 2, Bouchoms 0, Lambot 4, Mottard 14, Linotte 5, Mercennier 5, Vanasch 8, Palm 0, Gorlé 8.

"On commence par prendre un 15-0, quand on connaît les difficultés offensives que l’on a pour le moment c’est inadmissible !", claque le coach Fred Delsaute. "On n’était pas prêt à affronter la motivation et la combativité de nos adversaires. Il va falloir progresser dans la façon d’aborder les matchs au niveau de la concentration et de l’application."

La Villersoise 62 – Theux BC 92

Évolution du score: 10e: 8-21, 20e: 22-50 (14-29), 30e: 45-67 (23-17), 40e: 62-92 (17-25).

THEUX BC: Bomboire 4, Liégeois 12, Rondoz 4, Caro 18, Cawez 7, Gerarts 21, Caubergh 11, Bousmanne N. 3, Bousmanne A. 12.

Theux vient de disputer sa deuxième rencontre de la saison…

"Après autant d’attente, je considère ce match comme notre vrai reprise", explique le coach Sébastien Hella.

"On est conscient d’être en manque de rythme et d’automatismes mais on a pu directement s’appuyer sur une grosse défense. On a tué le match en première mi-temps. Une victoire collective où chaque joueur a apporté quelque chose. Nos deux recrues ont montré directement l’impact qu’elles vont pouvoir apporter des deux côtés du terrain."