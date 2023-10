Bolland B "joue crânement sa chance", mais Battice B réagit et intègre le top 3 (photos)

Bolland B manque le break douze minutes plus tard (22e) lorsque Guillaume Fohn frappe sur le poteau adverse. La réaction batticienne arrive juste avant la demi-heure de jeu (25e). Guillaume Fossion reprend un centre de la tête et marque le but égalisateur, c’est 1-1. Les deux équipes optent pour des schémas de jeu diamétralement opposés. Les locaux tentent de construire pendant que Bolland B procède par de longs ballons dans la profondeur. Un scénario qui ne permet pas de départager les deux formations avant la pause.

"Bolland B est une des rares équipes qui joue le jeu"

"On réagit bien après le but encaissé en première période. Nous avons dominé notre adversaire toute la deuxième mi-temps, le score le prouve", analyse Antoine Weber, l’entraîneur adjoint local qui remplaçait son T1 de frère qui participait au marathon d’Amsterdam ce week-end. "Je tiens à souligner le fait que Bolland B est une des rares des équipes à être venue jouer crânement sa chance ici à Battice."

La seconde période est à peine entamée (52e), que les visités prennent l’avantage. Arthur Fossion termine un pressing collectif en frappant dans le plafond du but bollandois pour le 2-1. La domination de Battice B est incontestable et récompensée une troisième fois à la 65e minute. Pierre Fortemps dévie de la tête et fait 3-1. Alexandre Simon, le coach bollandois, opère trois changements entre la 66e et la 75e minute pour tenter de changer les choses. Malgré cela, Antony Solitro, l’autre coach bleu et blanc et arbitre remplaçant, siffle la fin du match sur ce score logique de 3-1. "Je suis content de mes joueurs qui ont respecté le plan de jeu basé sur la contre-attaque. On loupe le break de peu en première mi-temps, c’est le foot", relativise Alexandre Simon, le T1 bollandois.

Battice B 3 – Bolland B 1

Arbitre: M. Solitro.

Buts: Kaivers (0-1, 10e), G.Fossion (1-1, 25e), A.Fossion (2-1, 52e), Fortemps (3-1, 65e).

BATTICE B: Wynants, Crahay, Marchal, Schoonbroodt (68e Doome), P. Fortemps (77e D. Fortemps), G.Fossion, Durbut, Englebert (75e Acunzo), Haas (68e Bettonville), Charlier, A. Fossion.

BOLLAND B: Charlier, Collin, L. Hahn (70e T. Hahn), Lousberg (75e B. Hahn), Lehane, Kaivers, Kevelaer, Fohn, Mathurin (66e Gillet), Mornar, Eelen.