À Aubel B, le bon début de saison de Jonathan Schmitz commence à "fermer certaines bouches"

"C’est la deuxième fois que David Malta m’appelle. J’avais d’abord décidé de rester fidèle à Spa. J’ai finalement accepté, même si je partais dans l’inconnue totale", explique Jonathan Schmitz. À 34 ans, l’ancien joueur de Stavelot ne pensait pas forcément retrouver ce niveau, lui qui a foulé les pelouses de P4, P3 mais aussi de P2 avec Spa, Stavelot (A et B) ou encore Franchimont (A et B).

À son départ de Spa, certains lui avaient (pré)dit qu’il n’avait pas le niveau, et qu’il allait moisir en équipe réserve.

"Je pense qu’avec plus de 80% de temps de jeu depuis le début de saison, certaines bouches se sont fermées", sourit-il. Mais pour rayonner au sein de la phalange du coach aubelois David Malta, "Tatan", comme on le surnomme, a fait de nombreux sacrifices durant l’entre-saison.

"J’ai perdu onze kilos. Je le sens et je devais le faire pour évoluer à ce niveau. Je me sens très bien, et j’ai été très bien accueilli dans l’équipe. Je joue un peu un rôle de professeur sur le terrain, et je dois guider les jeunes. Je n’avais jamais fait ça. Ils écoutent énormément, c’est très gratifiant pour moi."

"La P1 ? Je ne pense pas… mais…"

Évidemment, lorsque l’on joue pour la seconde équipe aubeloise, on a normalement dans le coin de la tête la possibilité d’aller frapper à la porte de la P1. À cela, le fils de l’ancien goleador provincial Jean-Pol Schmitz botte (à moitié) en touche.

"La P1 ? Je ne pense pas, mais si on m’appelle j’y vais, et je me donnerai à 200% comme si j’étais en P2. Franchement, ce n’est pas mon but. Je me plais tellement avec la P2", conclut Jonathan Schmitz qui savoure, comme ses équipiers, la victoire de ce week-end, 3-1 face à Olne.