Évolution du score: 10e: 11-14, 20e: 20-28 (9-14), 30e: 32-36 (12-8), 40e : 47-52 (15-16).

HENRI-CHAPELLE: Wilkin 4, Perin 4, Viellevoye 7, Thélen 2, Delhaes 8, Vronen 0, Tandler 5, Leemans 10, Bonni 7.

On attendait un match au sommet, on a eu une partie ennuyeuse tant le rendement offensif des deux équipes était faible. Seul le suspense a donné un peu de piment à la rencontre puisqu’à l’entrée de la dernière minute, le marquoir affichait 47 partout. Tilff négociait mieux les derniers ballons pour repartir avec un succès sans doute mérité puisque les visiteurs avaient constamment fait la course en tête.

"Je suis déçu de voir pareille prestation au vu des qualités offensives de mon groupe", regrettait Fred Carton, le coach de Henri-Chapelle. "Le problème étant sans doute que les qualités individuelles n’ont pas été mises au service de l’équipe. Et la frustration devant s’est ressentie sur notre jeu derrière."

Notamment au niveau du rebond défensif, les Capellois ayant toléré une manne de secondes chances (voire plus) à leurs hôtes guère plus adroits mais bien plus engagés. Très vite les supporters présents avaient compris que les débats ne décolleraient guère puisque Henri-Chapelle devait se contenter de 11 et 9 points inscrits dans les deux premiers actes (20e: 20-28). En seconde mi-temps, Henri-Chapelle se rapprochait plusieurs fois à un panier de Tilff. Chaque concrétisation était applaudie comme une victoire mais les trois points n’étaient pas au rendez-vous. Malgré cette piètre prestation, les Capellois auront à présent congé une semaine pour fêter dignement la fête aux Noix qui pointe le bout du nez.

Dison-Andrimont 76 - Grâce-Hollogne 63

Évolution du score: 10e : 25-16, 20e : 38-33 (13-17), 30e : 55-50 (17-17), 40e : 76-63 (21-13). DISON-ANDRIMONT: Lodomez F. 8, Buscicchio 10, Buizza 8, Sayeh 6, Touette 10, Lodomez G. 10, Haot 2, Chikhaoui 17, Delrez 0, Fyon 6.

D’emblée mené 0-5, Dison-Andrimont a dû attendre le deuxième acte pour prendre les commandes et ne plus les lâcher face à un adversaire qui ne comptait jusque-là qu’une défaite.

"Belle amélioration en défense par rapport à notre dernière sortie lors de laquelle nous avions concédé plus de cent points", relève le coach Michaël Buscicchio, privé de Van Wissen malade. "On a notamment bien muselé le meneur adverse, un des atouts de Grâce-Hollogne. Derrière Chikhaoui qui s’est encore montré très productif, une série de joueurs ont aussi contribué à l’apport points."