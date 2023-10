Soulagement, déception et regrets à Ster-Francorchamps… et à Stavelot (photos)

"On aurait en effet pu se faire punir à la fin. Mais vu nos occasions en première période, je suis déçu du partage", enchaîne son homologue Pascal Collin.

Ce match, les deux équipes auraient tout aussi bien pu le gagner que le perdre. Finalement, elles se quittent sur un nul somme toute logique. Jusqu’à la 40e minute, ce sont les Sterlains qui ont la partie en main. Sow (4e et 24e), Haydan (12e), Bultot (19e) et Palleschi (40e) sont proches d’ouvrir le score mais ils se heurtent à un excellent Thys entre les perches stavelotaines. Juste avant la pause, les visiteurs mettent enfin le nez à la fenêtre. Boucha échoue sur Vronen, avant que Nemes voit sa tête sauvée à même la ligne par un défenseur local.

"Si on ne met ses occasions, on ne sait pas gagner un match", poursuit le coach sterlain. "En termes d’efficacité, c’est trop peu pour une équipe qui veut jouer le haut de tableau. Je n’ai par contre rien à reprocher à mes joueurs au niveau de l’envie et de l’engagement. Mais si on marque tôt dans la rencontre, celle-ci change et on peut évoluer autrement."

De retour des vestiaires, Ster-Francorchamps poursuit sur sa lancée du premier acte, mais ni Sow (49e), ni Palleschi (53e) n’ont le bon geste final. Stavelot équilibre alors les échanges et Vronen doit s’interposer devant Peso et Nemes. Il ne peut par contre rien faire sur le magnifique coup franc de Troch (1-0).

Un poteau en fin de match

Ster-Francorchamps a le bon goût de réagir directement et Bultot ne met que trois minutes pour rétablir l’égalité (1-1). Dans la foulée, Boucha se présente seul devant Vronen qui gagne son duel. C’est finalement le Stavelotain Glogov qui hérite de la balle de match à la… 95. Malheureusement, sa reprise en un temps finit sur le piquet.

"Après le but d’ouverture, on a été naïf et ils reviennent au score beaucoup trop vite", regrette le technicien stavelotain Julien Godard. "Il faut qu’on apprenne à fermer le jeu dans ces situations. Ici, ils n’ont pas eu le temps de douter. Le gros point positif du jour est que l’équipe s’est montrée solidaire. Les gars ont travaillé ensemble face à une équipe qui est plus costaude que nous. On savait qu’ils allaient avoir le ballon et il fallait donc qu’on évolue en bloc compact, ce qu’on a su faire. Après la lourde défaite de la semaine passée, on se devait de redorer le blason et on l’a fait. Au bout du compte, un point ici, ce n’est pas trop mal."

Soulagement, déception et regrets à Ster-Francorchamps… et à Stavelot (photos)

Ster-Francorchamps 1 – Stavelot 1

Arbitre: M. Habets

Cartes jaunes: Palleschi, Hermant ; Boucha, Guillen-Gonsalez, Nemes, Colin

Buts: Troch (0-1, 72e), Bultot (1-1, 75e)

STER-FRANCORCHAMPS: Vronen, Hermant (74e Raskin), Wangermez, Gillis, Rentmeister (88e Lambrechts), Calisgan, Palleschi (60e Domken ; 65e Chandelle), Karatas, Haydan, Bultot, Sow

STAVELOT: Thys, Lekeu, Kalac, Colin, Guillen-Gonsalez (76e Glogov), Machu (62e Giuliano), Nemes, Gillet, Corbesier (16e Peso ; 83e Quaranta), Boucha, Troch