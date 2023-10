Sart n’a pas pu priver Geer du gain de la 1re tranche: "Cela a failli réussir!" dixit Olivier Laffineur

Peu avant la demi-heure, Docquier passe au même Merchie qui place hors de portée de Schmitz (1-0). Dans l’autre camp, Racz passe une première période assez calme. Il doit se coucher sur un tir de Sambi Lokonga.

Après la pause, Geer semble plus entreprenant. Mais Schmitz est impérial, que ce soit sur un essai de Pasteels, une tête de Julin ou un tir de Père. Geer ne parvient pas à faire le break et reste sous la menace visiteuse. Geer s’impose par le plus petit écart face à une courageuse équipe de Sart. Suffisant pour remporter la première tranche et s’assurer un ticket pour le tour final. Le coach sartois, Olivier Laffineur, savait que ce serait compliqué. "Nous étions pourtant invaincus depuis cinq matchs. J’avais vu jouer Geer à Malmedy. Ils m’avaient impressionné. Mais je sais aussi qu’ils s’expriment mieux face à des équipes joueuses. Nous avions misé sur une tactique fort défensive avec un bloc bas. Le scénario imaginé a quasiment fonctionné, sauf sur le but suite à un replacement à retardement. Ce n’était pas fini. Nous voulions garder ce score de 1-0 jusqu’à 15 minutes du terme où nous avons essayé de marquer pour égaliser. Ça a failli réussir. Cependant, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Cette prestation est une fois encore encourageante."

Geer 1 – Sart 0

Arbitre : M. Denis.

Cartes jaunes: Racz, Julin ; Sambi Lokonga, Evrard.

But : Merchie (1-0, 27e).

GEER: Racz, Velegan, Philippe, Fadda, Henquet (62e Père), Merchie, Delvaux (72e Messina), Vigil Bajo, Pasteels (83e Bekaert), Julin (88e Cokgezen), Docquier

SART: Schmitz, Depresseux, Jakic, Vandeberg, Grosjean, Léonard (82e Counotte), Stolsem, Colin (78e Dothée), Evrard, Keller, Sambi Lokonga (78e Heindrichs).