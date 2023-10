Pascal Horrion après le succès de Pepinster (TDM2) face à Anderlecht: "On reste invaincu après quarante minutes !"

Anderlecht tentait aussi une zone. Mais Pepinster avait les armes pour la battre, Francoeur se régalait et le score prenait des allures de correction (28e: 67-41). Et comme les locaux parvenaient à alimenter régulièrement la marque, il n’y avait pas de place pour un retour adverse (37e: 84-62). Après s’être incliné deux fois après prolongation, Pepinster renouait avec la victoire en y mettant la manière. "Francoeur, 22 points et 10 rebonds, a fait un gros boulot tout comme Nyssen qui revient bien", conclut Pascal Horrion. "On reste invaincu après quarante minutes… même si on a deux fois abandonné l’enjeu après 45!"

RBC Pepinster 92 - RPC Anderlecht 71

Évolution du score: 10e: 18-20, 20e : 46-29 (28-9), 30e : 70-47 (24-18), 40e : 92-71 (22-24).

RBC PEPINSTER: Francoeur 22, Halkin 14, Aldenhoff 2, Maucourant 10, Gillet 1, Delsaute 7, Deblond 2, Nyssen 14, Wintgens 20.