Pas de Thomas Scheffer sur la feuille à Aubel - FC Eupen: voici pourquoi

"On en a discuté samedi matin et il n’était pas à 100% mentalement à cause de cette blessure. Et jouer ce genre de match en voulant se protéger des contacts, c’est impossible" détaille Tony Niro. "Un joueur qui a mal mais qui y va à 100%, c’est OK. Mais là, ce n’était pas jouable et je trouve qu’il a fait preuve de respect par rapport à ces équipiers. Il s’est montré très lucide."

Tony Niro espère récupérer Scheffer rapidement, et, bientôt, d’autres armes offensives. "Pauporté devrait jouer la semaine prochaine (avec la P2) et Diallo termine son programme individuel." Des bonnes nouvelles, tout comme le retour de suspension de Florent Ernst, pour le déplacement à Hannut du week-end à venir.

