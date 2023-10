But: Daukandt (1-0, 77e)

"Nous sommes allés à Elsaute pour fermer le jeu et jouer pour le point, avouait Danny Deraideux, le coach de Lontzen. Cela n’a pas mal fonctionné, on avait même eu plus d’occasions qu’eux à la pause. On prend un but sur notre seul manquement au niveau du respect des consignes."

"Je souligne l’honnêteté de mon homologue, cela faisait longtemps que je n’avais plus vu un 5-4-1, souriait Dejan Botic, le coach étoilé. À force de pousser, nous avons fini par la pousser dedans mais ce fut compliqué. L’arbitrage était excellent, ce M. Legros n’a rien à faire en P3."

Oudler 6 – Bullange 2

Buts: Coumont (1-0, 2e), Nelles (1-1, 10e), Backes (2-1, 13e), Peters (3-1, 48e), J. Michaeli (4-1, 55e), Schmitz (5-1, 60e), Nelles (5-2, 62e), Lallemand (6-2, 88e)

"Cela devait déjà être 3-0 à la pause mais certains n’avaient pas compris ce que je voulais, pestait Manuel Mutsch, le coach du Rapid. J’ai opéré deux changements et nous avons rapidement pris le large."

"J’ai dû aligner des gamins et des gars de la réserve, expliquait Raphaël Lognoul, le T1 de Bullange. Malgré cela, on a eu la possession mais on a offert les cinq premiers buts à Oudler."

Waim.-Faym. 3 – Sart B 0

Buts: Q. Jacob (1-0, 13e), Doucene sur pen. (2-0, 21e), Alcabir (3-0, 24e)

"Nous avons très bien débuté, les buts se sont enchaînés puis nous sommes un peu tombés dans la facilité, notait Arnaud Barth, le coach du Turkania-Wallonia. La tranche n’était pas un objectif mais c’est une sécurité. Le titre n’est pas non plus une obsession mais l’appétit vient en mangeant."

"Mon équipe s’est réveillée après 30 minutes, c’était déjà trop tard, avouait Bruno Herman, le mentor sartois. J’avais 14 absents, même mon délégué était sur la feuille."

FC Eupen B 1 – Saint-Vith 4

Buts: Rogister (0-1, 16e), Nzuzi (1-1, 18e), Verbaarschot (1-2, 53e), Schoonbroodt (1-3, 66e), Urfels (1-4, 84e)

"Nous méritions de mener à la marque à la mi-temps, lançait Zeco Bibuljica, le coach eupenois. Par la suite, l’expérience de Saint-Vith a fait la différence."

"Il était temps qu’on se réveille car notre première période était scandaleuse", confirmait Tommy Chiragarhula, le T1 de Saint-Vith.

Hombourg B 2 – Hautes Fagnes 0

Buts: Forthomme (1-0, 60e), Beuken (2-0, 67e)

"Nous avons peut-être eu ce brin de chance qui nous avait manqué les semaines précédentes, soufflait Olivier Beckers, le tacticien hombourgeois. La RAHF touche deux fois notre cadre avant la pause et nous avons enfin pu marquer les premiers, cela nous a donné un boost mental."

"Il y a ces deux poteaux mais aussi un face-à-face loupé, ajoutait Greg Hendrick, le T1 des Hautes Fagnes. Sur une demi-occasion, ils font 1-0 et nous n’avons jamais pu réagir."

Elsenborn 3 – Spa 3

Buts: Jon. Heindrichs (0-1, 23e), Scholl (1-1, 47e et 2-1, 60e), Jon. Heindrichs (2-2, 79e), Collignon (2-3, 85e), Langer (3-3, 90e+4)

Carte rouge à Spa: Boudabza (70e, 2cj.)

"Des coups, des insultes, certains joueurs spadois n’ont rien à faire sur un terrain de foot, fustigeait Andy Malmendier, le T1 d’Elsenborn. Je n’ai toujours pas compris comment ils ont fait 2-3 en infériorité numérique. Heureusement, on a pu arracher le partage."

"Le nul est logique mais il laisse un goût de trop peu car ils égalisent à la 95e", regrettait Sébastien Aguilar, le T2 spadois.

Jalhay 2 – Goé 0

Buts: Schrayen (1-0, 26e et 2-0, 62e)

"Ce match aurait dû être plié à la pause, finalement mon gardien Collette n’a sorti qu’un seul ballon un peu compliqué", lâchait Rocco Sutera, le mentor jalhaytois.

"Cela s’est joué sur des détails et surtout l’expérience des Jalhaytois a fait la différence, notait Pascal Wilkin qui coachait Goé en l’absence du duo habituel. L’envie était bien présente mais nous sommes également un peu trop naïfs."

Walhorn 0 – Xhoffraix 0

"Match tactique entre les deux meilleures attaques qui sont tombées sur deux bonnes défenses, résumait Stefano Francini, le T1 de Walhorn. Le résultat est positif même si on hérite des deux plus belles occasions en fin de rencontre."

"Vanswieten touche la latte, on négocie mal un 2 contre 1 et Walhorn n’a pas eu d’occasions avant la 90e, racontait Marcin Gdowski, le coach xhoffurlain. Nous sommes un peu déçus pour la tranche mais prendre un point à Walhorn n’est pas un mauvais résultat."