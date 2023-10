Buts: Kivanda (1-0, 12e), A. Vicqueray (2-0, 32e), Kivanda (3-0, 48e), Maquinay (4-0, 71e), Mathonet (5-0, 72e), R. Vicqueray (6-0, 82e)

"On a abordé ce match comme il le faillait, c’est-à-dire avec sérieux", note le T1 franchimontois Patrick Courtois. "Sur le premier but, on bénéficie d’une grosse erreur adverse puis le second fait du bien. On se donne de l’air et surtout un peu de confiance."

"Alors qu’on était bien rentré dans le match, on prend le 1-0 sur une grosse erreur individuelle. Dans notre situation, ça ne peut pas arriver et ça met un coup au moral", regrette le mentor adverse Ludek Mach.

Xhoris 5 – Heusy 1

Buts: T. Lognoul (1-0, 6e), Mack (2-0, 14e ; 3-0, 28e), Clemens (4-0, 47e ; 5-0, 65e), Ritrovato (5-1, 78e)

"C’est une véritable humiliation !" lance le coach heusytois Jessy Dionisio. "Je peux même dire que six titulaires ce jour étaient absents. C’est scandaleux de prester à ce niveau-là. Chez certains, la mentalité est tout simplement catastrophique !"

Trois-Ponts 2 – S. Verviétois B 1

Buts: O. Camara sur pen (0-1, 65e), Roland sur pen (1-1, 87e), Jacob (2-1, 92e)

"On s’est un petit peu regardé jouer et la déception est grande", avance le technicien verviétois Gabriel De Luca. "En ouvrant le score, on avait fait le plus difficile et on avait la mainmise sur le match. Trois-Ponts est une équipe courageuse qui a joué avec ses armes." "La victoire est belle", se félicite l’entraîneur tripontain Miguel Ruiz-Marin. "On est allé la chercher avec un esprit conquérant. On avait misé sur un bloc bas et leur domination a été stérile. Les meilleures occasions ont même été pour nous."

Andrimont 1 – Recht 2

Buts: Collignon (0-1, 44e ; 0-2, 60e), Azzouzi (1-2, 85e)

"Malgré la défaite, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs et tous méritent d’être capés", explique le tacticien andrimontois Manu Ruiz-Marin. "Comme depuis le début de saison, on a la poisse. On fait tout le match mais nos erreurs se paient cash."

"Avant la pause, on n’a pas assisté à un match de P2", estime son homologue Jérôme Stark. "On a ensuite mieux joué entre les lignes et la victoire est méritée. Il est dommage qu’on se soit fait peur ainsi en fin de partie."

Amblève 0 – Lamb.-Rechain 1

But: Smets (0-1, 81e)

"Certains diraient que c’est un braquage, pas moi. Ici, on a ouvert la porte puis le coffre. On ne peut donc s’en prendre qu’à nous-mêmes. Malgré ça, je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes gars", confie l’entraîneur amelois Robin Demarteau.

"Amblève nous a mis à mal, s’est créé beaucoup d’occasions et on s’en sort bien avec la victoire", reconnaît le T1 lambermontois Quentin Slupik. "La spirale positive continue et c’est une très bonne chose."

Weywertz 2 – Honsfeld 1

Buts: Heinen (1-0, 2e), Gagban (2-0, 7e), Zinoune (2-1, 56e)

"Nous avons bien maîtrisé notre première mi-temps et on a retrouvé le Weywertz du début de saison. Honsfeld est bien revenu après la pause et on a dû faire le gros dos en fin de partie", analyse le mentor de Weywertz Steve Paquay. "Ce qui est difficile, c’est de débuter un match comme ça", peste son vis-à-vis Pascal Jost. "En 2e mi-temps, on doit alors s’investir énormément pour revenir dans la partie."

Emmels 0 – Sprimont B 2

Buts: Makiese (0-1, 12e), Carrea sur pen (0-2, 65e)

"C’est toujours la même rengaine", glisse le coach d’Emmels Thierry Bury. "On prend deux buts faciles, on loupe de grosses occasions, on touche deux fois les piquets et on domine outrageusement."

Rocherath 1 – Ferrières 4

Buts: Sarr (0-1, 25e), Soumahoro (0-2, 32e), Soumahoro csc (1-2, 55e), Bruylandts (1-3, 70e), Bouchtibi (1-4, 79e)

"On était bien dans la rencontre mais on encaisse deux buts sur des corners évitables", regrette le mentor de Rocherath Stefan Bongard. "On a ensuite des occasions pour revenir puis la carte rouge coupe un peu notre élan."

"Ce n’était pas du tout un match facile", avoue son homologue David Pirnay. "Le tournant est cette carte rouge car ils étaient bien revenus dans le match."

À noter : en s’imposant à Rocherath, Ferrières s’est assuré le gain de la première tranche.