Mené mais "concentré", Malmedy renoue avec la victoire à Fize

Recevoir Malmedy qui voulait renouer avec la victoire et peut-être espérer gagner la tranche, n’était pas la meilleure rencontre pour Fize pour enfin goûter un premier succès. D’entrée de jeu déjà, les locaux, suite à une perte de balle de Grommen, offraient un véritable cadeau à Crosset pour activer le marquoir. Mais Matriche avait le geste salvateur. Il remettait le couvert devant Schwontzen. Le premier quart d’heure se voulait à l’avantage des Noirs (Malmedy). Cependant, sur une belle sortie de défense de Fize, Wojciechowski centrait. Le ballon, repoussé par la défense, atterrissait sur le pied de Henrot qui plaçait hors de portée de Errens (1-0). Reboostés par ce but, les locaux se montraient plus présents dans les duels. Une piqûre d’adjuvant de courte durée. Bucak, a deux doigts de conclure, voyait son tir croisé contré par un bon retour de Jadin sur la ligne de but. Leroy puis Le Bohec passaient aussi à côté de l’égalisation.