Les Calaminois restent avec "un fameux goût de trop peu" contre Tournai

Les Calaminois ont décidé de pousser dans la première période de la rencontre face à Tournai, samedi soir. Les hommes du coach Alex Digregorio s’offrent deux petites possibilités via William Belle (dont la tentative de lob reste trop molle) et William Mauclet (tête passant plusieurs mètres au-dessus). Peu avant la pause (42e), un coup-franc excentré est joué subtilement par William Belle à ras de sol et est dévié par Bastien Hungs qui ouvre le score de bien belle manière (1-0). Les visiteurs poussent plus que jamais dans le début de la seconde période, mais les avants tournaisiens se heurtent à un Maxime Mignon en grande forme. Les Calaminois gèrent leur maigre avance et procèdent en contre. À vingt minutes du terme, les Tournaisiens sont réduits à dix à la suite de l’exclusion de Diakhaby pour un coup volontaire sur William Mauclet.