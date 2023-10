Le Stade Verviétois a résisté 58 minutes contre Mons: "On a joué avec nos armes" (vidéo)

Peu avant la pause, une tête de Gaël Kakudji heurte la barre transversale verviétoise. Les Lainiers subissent mais rentrent au vestiaire sans avoir encaissé. "On a très bien défendu en première mi-temps. En termes d’occasions, Mons n’a pas eu grand-chose en première mi-temps et nous non plus, si ce n’est une ou deux frappes", détaille Christophe Kinet, le coach verviétois. Les visiteurs reprennent le match sur les mêmes bases. La 58e minute sera fatale au Verviétois. Sur un coup-franc de Lefranc, Gaël Kakudji dévie le cuir de la tête pour tromper Rico-Garcia (1-0). Les locaux réagissent dix minutes plus tard avec une frappe de Akdim qui frôle le cadre de Vandermeulen. Les fusionnés ne trouvent pas la faille et se font même punir une seconde fois à la 86e. Durieux lance en profondeur Sekou Kone qui profite de l’espace dans la défense pour sceller la victoire des siens (0-2).

8 points sur 24

Le Stade Verviétois s’incline une fois de plus à domicile et reste sur un maigre 8 sur 24. "On a joué avec nos armes. Chacun a donné ce qu’il avait mais ce n’était pas suffisant. Le problème, c’est la récupération du ballon et la qualité dans les transitions. Il faut continuer à travailler et rester solidaire", analyse Christophe Kinet, le T1 des Stadistes.

En face, le RAEC Mons s’adjuge la tranche avec un magnifique 24 sur 24. "La victoire est méritée. On a été sérieux tant défensivement qu’offensivement. C’est bien de prendre la tranche, mais la saison est encore longue", conclut le coach montois Dante Brogno.

Stade Verviétois 0 – RAEC Mons 2

Arbitre: M. Meys.

Buts: Kakudji (0-1, 58e), Kone (0-2, 86e).

Carte jaune: Bamona.

STADE VERVIÉTOIS: Rico-Garcia, Courail, Mara, Biondolillo, Fransolet, Muaremi (66e Clerbois), Demarteau, Akdim, Bamona (71e Oger), Manfredi, Vaccaro (60e Palm).

RAEC MONS: Vandermeulen, Felix, Rousseau, Lefranc, Cardon (86e Ntalu), Pereira, Deschryver, Kakudji, Lufira (87e Thissen), Durieux.