Le haut de tableau ? Tout sauf un hasard pour Bolland, qui reçoit Lambermont-Rechain ce dimanche

Après près de 20 ans à végéter au plus bas niveau du foot provincial, Bolland est de retour en P3 depuis deux saisons. Cette année, accrocher le top 5 semble même faisable pour une formation en constante progression ces dernières années. Sous l’impulsion d’un nouveau comité rajeuni, c’est même tout un club qui revit. À la tête de ce comité depuis 2019, le président Nicolas Humblet savoure le chemin parcouru: "Il n’y avait quasi plus de jeunes à Bolland, aujourd’hui nous avons des équipes dans presque toutes les catégories avec 114 jeunes affiliés. Nous avons également inscrit pour la première fois une équipe féminine dont nous nous réjouissons de fêter la première victoire. Chaque année, on progresse par rapport à la précédente." Pour caser tout ce petit monde, les infrastructures ont, elles aussi, dû évoluer. "On vient de créer un troisième terrain et on a renouvelé l’éclairage du terrain A avec des phares LED. On attend l’autorisation de la commune pour en faire de même sur le terrain B" poursuit le dirigeant bollandois tout en pointant le prochain gros chantier: "Il va falloir qu’on s’attaque aux vestiaires mais c’est un dossier compliqué car le budget nécessaire pour tout refaire est très conséquent. On est toujours en train de réfléchir à comment procéder au mieux."