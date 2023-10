Évolution du score: 10e: 23-22, 20e: 36-43 (13-21), 30e : 51-67 (15-24), 40e : 70-88 (19-21).

BC VERVIERS: Laloge 8, Gerlache 11, Delsemme 5, Akinbodu 10, Pirard 21, Roosen 15, Casamento 1, Wilkin 0, Domken 0, Vermierdt 17, Marot 0.

Fébriles en défense, les Verviétois se sont mis eux-mêmes en difficulté en début de match. "On encaisse trop dans le premier acte car les consignes n’étaient pas respectées", rapporte Bruno Dagnely, le coach du BC Verviers. "Mais dès le deuxième, les gars ont réagi positivement et on a eu la maîtrise du match. Grosse sortie de Pirard, tant offensivement que défensivement."

Avec cette cinquième victoire décrochée en six sorties, le BC Verviers s’installe en tête de la division. Seule ombre au tableau, les soucis de genou de Gilles Wilkin qui ne lui ont pas permis de finir la rencontre. À voir s’il pourra tenir sa place la semaine prochaine pour le gros match qui s’annonce face à Belgrade.

RABC Ensival 62 - R Linthout BC 78

Évolution du score: 10e: 18-17, 20e: 34-42 (16-25), 30e : 50-61 (16-19), 40e : 62-78 (12-17).

RABC ENSIVAL: Hauglustaine 2, Genet 16, Erkenne 6, Schoonbroodt 11, Toussaint 2, Horris M. 0, Pitz T. 16, Horris V. 1, Pitz A. 3, Desert 3, Leclercqs 2.

Bien lancé par deux bombes signées Schoonbroodt et Desert, Ensival pouvait ensuite compter sur neuf points consécutifs de Genet pour mener 18-17 après dix minutes. Il fallait néanmoins vite déchanter puisque Linthout réagissait pour contrôler la partie au repos (34-42) et s’adjuger plus de dix longueurs d’avance à la demi-heure (50-61). "On est tombé face à une équipe beaucoup plus physique et expérimentée que nous", constate le coach Antoine Massart. "Les arbitres ont laissé jouer et on a trop pleurniché. On a manqué de collectif et on rate des choses faciles. La blessure de Genet dans le 3e quart, notre seul meneur spécifique, n’a rien arrangé."

CFB Fleurus 77 - Royal Spa BC 87

Évolution du score: 10e: 26-21, 20e: 36-36 (10-15), 30e : 56-60 (20-24), 40e : 77-87 (21-27).

R SPA BC: Pluys 22, Lejeune 3, Muller 12, Rossinfosse 17, Huby 7, Hendricks 3, Cornet 2, M.Vita 19, Mathieu 2.

D’abord mené dans le premier acte (26-21), Spa égalisait au repos (36-36) pour remporter la seconde mi-temps et une troisième victoire en déplacement. "Fleurus a commencé avec une adresse insolente, on a laissé passer l’orage et les rotations ont joué leur rôle", commente le coach Michel Pluys.

RBC Pepinster B 95 - Fr. Bulls Ixelles 56

Évolution du score: 10e: 21-13, 20e: 40-19 (19-6), 30e : 72-38 (32-19), 40e : 95-56 (23-18).

RBC PEPINSTER B: Coetsiers 9, Aldenhoff 8, Maucourant 20, Gillet 21, Beaujean 0, Kamel 12, Kreusch 16, Kisterman 0, Maah 2, Delvoye 10.

Pepinster B, cette fois renforcé par Maucourant et Nyssen de TDM2, a très vite pris ses distances. Le match était déjà plié au repos (40-19) et le score prenait des allures de correction à la demi-heure (72-38).

"Un match à sens unique et une victoire qui fait du bien au groupe", se réjouit le coach Vincent Aldenhoff. "Beaucoup de rotations qui donnent du temps de jeu à tout le monde. Ça fait du bien avant le gros déplacement de la semaine prochaine à Linthout."