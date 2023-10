Elsaute n’a pas su "appuyer sur l’accélérateur une deuxième fois" contre Aywaille (photos)

Pourtant mené au score assez rapidement, Elsaute n’a jamais baissé les bras. Sur un centre de Soto Munoz, le malheureux Di Nicola pousse le ballon au fond de ses propres filets (0-1) au quart d’heure. Quelques minutes plus tard, Weber puis Diané pensaient bien tromper Deusings, mais le dernier rempart aqualien a montré toutes ses qualités pour éviter l’égalisation. D’autant qu’à la demi-heure, un tir croisé signé De Brouwer fait mouche pour doubler le score (0-2) en faveur des visiteurs.

Loin d’être abattus, les Vert et Blanc remontent sur la pelouse après le repos avec la ferme intention de revenir dans la partie. Les occasions se multiplient face à une équipe d’Aywaille qui ne montre plus grand-chose et se repose sur ses acquis. Méritoirement, Gary Deville permet à son équipe de réduire le score (1-2) peu avant l’heure de jeu. On pense les Elsautois lancés pour égaliser, mais le manque de justesse des avants locaux, dont Schenk qui se loupe seul face au gardien à la 80e, coûtera cher puisque le 2-2 n’arrivera jamais. Au-delà du résultat, le coach des Étoilés retient l’état d’esprit positif de ses troupes.

Quant à Aywaille, malgré une prestation décevante, l’équipe de Patrick Sangwa empoche trois nouveaux points et reste invaincue dans la série. "Par rapport au match à Sprimont, il n’y a pas photo", souligne Boris Dome. "Le score à la mi-temps est de 0-2 mais ça doit être l’inverse… Cela fait partie du jeu mais c’est de notre faute, on a manqué d’efficacité dans notre rectangle et dans celui adverse en leur offrant deux buts. On a eu deux, trois belles opportunités mais le gardien était très bon en face. On a eu la chance de revenir à l’heure de jeu, en ayant fourni beaucoup d’efforts. Au final, cela nous ramène zéro point donc on n’avance pas", peste l’entraîneur. "L’état d’esprit était là mais pas seulement puisque j’ai vu de très belles phases de jeu. On n’a pas su appuyer sur l’accélérateur une deuxième fois, c’est dommage. J’aurais été déçu d’un match nul et j’estime même qu’on aurait pu gagner. Mais il faut avancer car la semaine prochaine, ce sera à Raeren…", conclut-il.

Elsaute 1 – Aywaille 2

Arbitre: M. El Aayachi.

Cartes jaunes: Di Nicola, Piette, Campo, Toussaint, Soto Munoz.

Buts: Di Nicola csc (0-1, 13e) De Brouwer (0-2, 33e) Deville (1-2, 56e).

ELSAUTE: François, Di Nicola (46e Manchigov), Rogister, Counet, Lecloux (86e Dirix), Weber (69e Fassin), Campo, Mazouze (69e Schenk), Piette, Deville, Diané.

AYWAILLE: Deusings, De Brouwer, Lacroix, Vinaimont (24e Evrard), Soto Munoz, Tchamdjou, Cubedo, Manirakiza, Da Silva (58e Mbazoa), Toussaint (87e Ferron), Chubaka (70e Mibenge).