Doublé de Benjamin Marlet… sorti blessé lors de la victoire d’Aubel B face à Olne (photos)

Le double buteur se blesse

Le début du second acte est marqué par la blessure du double buteur Benjamin Marlet. Ce dernier se réceptionnant mal, doit quitter ses coéquipiers dès la 50e.

Les Olnois tentent de sortir et se créent quelques rares possibilités comme une belle frappe en demi-volée de Quentin Noêl qui termine sa course dans les gants du gardien François Ernst. A quelques minutes de la fin, une faute sur Antoine Heuts dans le rectangle donne un penalty aux Siropiers. Pierre Xhonneux ne se fait pas prier pour prendre Saccaro à contre-pieds. 3-1 sera le score final.

"On a essayé en seconde période, mais le moral n’y était plus vraiment. Le 3-1 est anecdotique. c’est frustrant", râle le coach olnois Jonathan Félix.

Dans le camp aubelois, c’est la fête qui peut démarrer sur le terrain avec la victoire de l’équipe A face au FC Eupen. "Ce n’était pas notre meilleur match. La première période était désastreuse. Ce n’était pas digne de notre qualité de jeu, mais le physique et le mental a fait la différence. On a trois blessés avec Philippens (genou), Marlet (cheville) et Schmitz (cheville). Il faudra composer encore une fois", prévient le chef de meute aubelois David Malta.

Doublé de Benjamin Marlet… sorti blessé lors de la victoire d’Aubel B face à Olne

Aubel B 3 – Olne 1

Arbitre : M. Koc.

Cartes jaunes : Xhonneux, Tricha, D. De Zorzi, Halkin.

Buts : Fiore sur pen (0-1, 8e), Marlet (1-1, 34e), Marlet (2-1, 40e), Xhonneux sur pen (3-1, 86e).

AUBEL B : Ernst, Baumans, Finck, Xhonneux, Dejalle, Philippens (17e Tricha), Beckers, Denis (85e Pesser), Schmitz (77e Heuts), Krafft, Marlet (50e Baltus).

OLNE : Saccaro, F. De Zorzi (64e Lejeune), Bonaventure, Massart (83e Lesecque), Legros (75e Frisée), D. De Zorzi, Noel, Tecqmenne, Fiore (63e Royen), Halkin, Gillard/