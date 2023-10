De l’efficacité et un Closset décisif face à Lambermont - Rechain B: Bolland a eu chaud mais prend 3 nouveaux points (photos)

Dans une première mi-temps très hachée, Al-Assouad ouvrait la marque sur un penalty discutable tandis qu’Ermis égalisait de la tête en reprenant un coup-franc qui semblait lui aussi très léger. Hormis ces deux actions sur lesquelles les opinions des deux camps et de l’arbitre ne convergeaient pas franchement, il n’y avait quasiment rien à se mettre sous la dent pendant ces 45 minutes. "J’ai trouvé mes joueurs crispés", estimait le coach bollandois Antoine Wilkin. "On n’a pas joué foot du tout si ce n’est à deux reprises en deuxième mi-temps…" Ce qui suffisait finalement. Car sur ses deux seules phases bien amenées, Bolland prenait l’avance puis creusait l’écart. D’abord via Léonard qui ponctuait un beau mouvement collectif peu avant l’heure de jeu. Ensuite via Dortu qui validait un contre éclair parfaitement mené par ses coéquipiers. Sans briller du tout, les Bollandois auraient pu vivre une fin de partie tranquille grâce à ce réalisme offensif. C’était sans compter un cafouillage sur corner à dix minutes du terme qui permettait aux Verviétois de réduire la marque.