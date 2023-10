Battice B ambitionne le top 3 avant son derby contre Bolland B

"On ne va pas mettre l’autocar derrière"

Chez les voisins bollandois, l’envie d’en découdre est tout aussi perceptible.

"Nous avons préparé ce match très sérieusement cette semaine. Nous devrons faire preuve de rigueur défensive sans pour autant, permettez-moi l’expression, mettre l’autocar derrière et subir. Nous irons à Battice pour jouer football et prouver à certains médisants, qu’il existe bel et bien une équipe B à Bolland" annonce Antony Solitro, le coach bollandois.

Battice B – Bolland B (Dim. 15h)

Arbitre: M. Lahaye.

Absents à Battice B: Louis Schoonbroodt, Auréline Lejeune, Adrien Smets, Laurent Vanderstraeten et Guillaume Delclisard (blessures).

Absent à Bolland B: Simon Habrant (blessure).