Aubel tombe face à une équipe de Loyers plus concernée

Auréolé d’un super cinq sur cinq en ce début de compétition, le néopromu Aubel devait sans doute se méfier plus de lui-même que de son adversaire du jour qui n’avait encore, lui, décroché qu’un succès dans cette compétition. Le coach Claude Ernotte ayant d’ailleurs appelé à l’humilité avant d’accueillir Loyers, histoire de mettre un maximum de chances de son côté pour préserver une semaine de plus le brevet d’invincibilité.

Mais en laissant son adversaire convertir six tirs à trois points dans le premier acte, Aubel - dont la défense peut être un formidable atout - permettait à Loyers de prendre confiance (10e: 18-25).

Le leader resserrait les boulons, résultat plus aucun trois points concédés dans le deuxième quart. Aubel - qui en réalisait lui trois - revenait à 35-40 au repos. Les Verts se rapprochaient un peu plus à la demi-heure (53-55) mais Loyers avait à nouveau allumé à quatre reprises derrière la ligne des 6m75. Aubel parviendra à passer dans le dernier acte (66-63) et on pensait que les Herbagers avaient fait le plus difficile. Mais Loyers repartait à 71-77, Di Prospero puis Gauthier Liégeois sortaient pour le compte. Aubel ne pouvait éviter un premier revers cette saison.

"Lorsqu’on est passé dans le dernier quart-temps, le meneur adverse a pris trois rebonds offensifs et nous a tués avec des paniers plus bonus", conclut Benjamin Liégeois.

RBC Aubel 74 - BBC Loyers 80

Évolution du score: 10e: 18-25, 20e : 35-40 (17-15), 30e : 53-55 (18-15), 40e : 74-80 (21-25).

RBC AUBEL: Ferette 8, Grooteclaes 4, Liégeois G. 11, Liégeois B. 9, Perin 9, Henrard 8, Di Prospero 11, Heldenbergh 3, Glaude 11.