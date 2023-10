Aubel - FC Eupen: tout aurait pu être plié à la pause, mais… (photos)

Il en aura fallu trois, et des énormes, pour qu’Aubel matérialise enfin sa supériorité, ce dimanche lors de la première mi-temps du match contre le FC Eupen. Ce n’est donc qu’après les occasions cinq étoiles loupées par Temsamani (13e) et Antoine Lenaerts (15e et 19e) que Kevin Crisigiovanni libérait les siens. L’Eupenois Ben Neumann loupait son crochet et l’ailier aubelois en profitait pour débouler côté gauche puis fixer Adrien Pelzer (1-0). Les hommes de Tony Niro gardaient le contrôle du premier acte et sur une belle passe lobée de Lenaerts, "Crisi" signait le doublé. "2-0 à la pause: on pouvait s’estimer heureux que le score ne soit pas plus lourd" avouait Patrick Kriescher, le coach eupenois. "Mais je suis content de la réaction de mes joueurs en 2e période. Au niveau de l’envie, c’était mieux. Dommage, aussi, qu’on loupe la conversion de ce penalty à la 52e (faute sur Bong, arrêt de Beckers sur le tir de Krafft). Si on revient à 2-1 à ce moment-là, ça change tout."