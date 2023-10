RBC Pepinster - RPC Anderlecht, Dim. 15h

Un match à ne pas perdre pour des Pepins qui restent sur deux revers consécutifs, à chaque fois après prolongation. D’autant que Anderlecht - où évolue l’ancien Pepin Stéphane Moris - n’a encore accroché qu’une courte victoire (71-69) face à la lanterne rouge. "Nous serons au complet et on pourra compter sur l’apport de deux joueurs de R2, Aldenhoff et Gilet", explique le coach Pascal Horrion.

RÉGIONALE 1

RBC Aubel - BBC Loyers, Dim. 15h

Les Aubelois - au complet et à domicile ce dimanche - doivent pouvoir aligner une sixième victoire consécutive face à une équipe de Loyers qui n‘a encore décroché qu’un succès cette saison. "Mais le mot d’ordre cette semaine était de rester les pieds sur terre et de faire preuve d’humilité tout en restant conscient de nos capacités", prévient le coach Claude Ernotte.

RÉGIONALE 2

RABC Ensival - R Linthout BC, Dim. 13h

C’est un gros morceau (4 victoires) qui se déplace à Ensival (2 victoires). "Retour de Maxime Erkenne dans l’effectif mais François Genet est incertain", détaille le coach Antoine Massart. "Il ne s’est pas entraîné suite à une entorse au dernier match. Il se testera avec un tape à l’échauffement."

Royal Gallia Beez - BC Verviers, Sam. 20h30

Au vu de ses objectifs, le BC Verviers ne peut pas gaspiller à Beez (1 victoire). "Gilles Wilkin a des douleurs au genou, il est incertain ainsi que Akinbodu malade", confie le coach Bruno Dagnely. "Nous verrons s’ils sont rétablis pour le match..."

CFB Fleurus - Royal Spa, Dim. 13h

Les Spadois doivent revenir avec un troisième succès de leur déplacement chez une lanterne rouge toujours bredouille. "Déplacement compliqué à Fleurus, équipe qui voudra débloquer son compteur", prévient néanmoins le coach Michel Pluys qui acte la reprise en douceur de son intérieur Léonard. "Le groupe est conscient que pour vaincre à l’extérieur, il faudra afficher le même état d’esprit que lors de nos deux dernières sorties."

RBC Pepinster B - Fr. Bulls Ixelles, Dim. 17h

Pepinster B pourrait se donner un peu d’air en cas de succès sur Ixelles (o victoire). "Coetsiers est incertain suite une petite entorse mardi dernier", détaille le coach Vincent Aldenhoff qui devrait pouvoir compter sur Jacoby - blessé depuis le début de saison - pour la prochaine sortie.

MM - DIVISION 1

Dison-Andrimont - Grâce-Hollogne, Sam. 21h

Dison-Andrimont pourra compter sur l’ensemble de ses forces vivre pour affronter ce gros morceau qu’est Grâce-Hollogne.

RÉGIONALE 1 dames

Herve-Battice - Mons Capitale, Sam. 21h

"À nouveau un match piège contre une équipe qui compte zéro victoire mais qui a des qualités et qui développe une défense de zone agressive", prévient le coach Alain Denoël.