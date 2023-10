Mayron Wilkin et Henri-Chapelle avant de recevoir Tilff: "Parfois, il faut aussi penser à soi-même…"

"Je ne connais pas du tout l’adversaire et j’avoue que je ne veux pas spécialement en savoir davantage", confie Mayron Wilkin, le meneur de Henri-Chapelle qui évoluait encore en R1 avec le BC Verviers la saison dernière. "On doit se concentrer sur nous et pas sur l’adversaire."

En effet, le groupe de Fred Carton semble manquer de constance cette saison. "On réalise un bon début de compétition même si on est passé à côté de notre sujet à l’Étoile. On doit encore travailler pour trouver nos marques, mais ça va venir avec les entraînements et le temps."

Même s’il connaissait bien le club et ses nouveaux coéquipiers, l’ex-Verviétois doit - plus que d’autres encore - passer par une période de rodage après avoir choisi une nouvelle orientation sportive.

"Je souhaitais retrouver du temps de jeu et surtout du plaisir sur le terrain", explique Mayron Wilkin qui a ainsi quitté l’équipe où évolue toujours son frère Gilles. "C’est vrai que je suis fort attaché à Verviers mais, parfois, il faut aussi penser à soi-même. À Henri-Chapelle, j’ai rejoint un club très familial dans lequel j’ai déjà joué par le passé. Jean Thonus a trouvé les mots juste pour me convaincre. J’ai aussi eu beaucoup de messages des joueurs ! En revenant à Henri-Chapelle, mon objectif est de jouer le haut du tableau et, pourquoi pas, viser la montée si l’occasion se présente. Mais avant tout, prendre du plaisir en équipe !"

Pour affronter Tilff, les Capellois devront se passer de Mond et Remacle sur la touche pour cause de blessure. "On a eu une bonne semaine de préparation, j’ai pu travailler sereinement avec le groupe", estime Fred Carton le coach de Henri-Chapelle. "L’excellente équipe de Tilff est bien à sa place au général. Elle possède des qualités autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Mais nous aussi !"