Arbitre: M. El Baraka Halhoul

Absents: Cassoth (suspendu) ; Nijhof (côtes), Mathonet (genou), Dethier (gêne à la jambe) ; Custine, Schoonbroodt (phase de reprise). Oury est incertain.

Selahattin Deniz, l’entraîneur des Dragons, se méfie de ce déplacement à Fize. "Je ne cherche pas à motiver mes joueurs ou à trouver des excuses, mais Fize est une lanterne rouge qui n’est pas à sa place." Les Malmédiens réalisent un bon début de championnat et sont toujours susceptibles de décrocher la première tranche. Pourtant, Selahattin Deniz veut faire abstraction de tout ce contexte pour se concentrer uniquement sur le gain des trois points. "On doit renouer avec la victoire. Au-delà du classement général ou de la tranche, ça fait longtemps qu’on n’a plus gagné un match. Il faut aller chercher cette victoire pour le bien de tout le monde dans le groupe."

Geer – Sart (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Denis.

Absents à Sart: Dufour, Balhan, Offerman, Dohogne, Louras et Counotte sont blessés. Speeder est très incertain. Meessen est suspendu.

Pour la troisième semaine d’affilée, c’est encore le leader de la compétition qui se dresse devant les Sartois, ce dimanche. "Ce ne sera pas pareil cette fois-ci, puisque c’est en déplacement. En plus de cela, on y va très décimé, avec pas moins huit titulaires sur la touche", soupire le mentor sartois Olivier Laffineur. Ces circonstances, pourtant pas favorables, pourraient quand même pousser les Vert et Blanc à l’exploit. "Geer est costaud et joue vite. Je les ai vus jouer à Aubel en Coupe, et à Malmedy. On va devoir lancer des gars qui n’ont pas l’habitude de jouer, comme Schmitz qui a réalisé une belle performance en amical mardi. Ils seront tous motivés pour essayer de créer la surprise", appuie le coach.