"Les jours meilleurs sont devant nous!" estime-t-on à Aubel avant de recevoir le FC Eupen: voici pourquoi

Le match Aubel – FC Eupen de ce 15 octobre 2023 n’est pas seulement un duel entre l’actuel 10e et le 4e de P1 liégeoise, c’est aussi une rencontre entre deux formations qui viennent d’être douloureusement battues. "Contre Hombourg (NLDR: défaite 0-1) on n’a pas su trouver le petit trou pour marquer malgré le beau football qu’on a proposé" regrette le T1 eupenois Patrick Kriescher, qui estime que les Aubelois "font toujours partie des équipes les plus fortes de P1. Ils ont d’autres ambitions que nous et, au vu de l’expérience dans le groupe, ils seront dans le haut du classement dès que la mayonnaise aura pris…" Une façon de rejeter la pression sur l’adversaire ? Peut-être… Chez les Siropiers, il a fallu digérer la surprenante déroute à Melen (2-1) puis enchaîner avec la préparation de cette prochaine joute dominicale, à la maison, face à des Eupenois capables de faire mal à tout moment. "Les Krafft, Bong, Kudura et consorts sont des joueurs qu’on ne présente plus" estime Tony Niro, l’entraîneur aubelois. "D’ailleurs, Bong, on espérait l’attirer à Aubel mais ça n’a pas été possible. Toujours est-il qu’il y a une grosse force offensive chez notre adversaire et on sait qu’il faudra être prudents. Du moins, ne pas se montrer trop impulsifs comme on l’a fait à Melen alors qu’on avait le pied sur le ballon car derrière, on s’est fait piquer et on a perdu ce match alors qu’à 1-1, s’il y a une équipe qui méritait les trois points au nombre d’occasions, c’était bien la nôtre."