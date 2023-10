Le Stade Verviétois va défier "les galactiques" de Mons sans son buteur, Ali Yilmaz

Le meilleur buteur des fusionnés n’a joué que 33 minutes dimanche dernier avant de sortir sur blessure. "Il a ressenti une gêne et comme c’est musculaire, je n’ai pas pris de risque", indique Christophe Kinet qui devra trouver les solutions offensives pour percer la meilleure défense du championnat, qui n’a jusqu’ici encaissé deux petits buts. "Derrière Yilmaz, il y a d’autres joueurs offensifs qui devront saisir leur chance. On ne fait pas trembler Mons. C’est une équipe en confiance mais elle peut vite être ébranlée aussi. Ça reste un match de foot", déclare-t-il.

"Mettre une stratégie différente en place"

Le matricule 33 ne s’avoue pas vaincu d’avance, même si la tâche s’annonce compliquée. Les Dragons réalisent un parcours sans faute (21 sur 21). Les hommes de Dante Brogno viennent même d’augmenter leur avance en s’imposant chez leur dauphin rochefortois (0-2). "Ce sont les galactiques de la série. Ils ont une grande profondeur du noyau. Ils n’ont pas arrêté de transférer. Ils ont des joueurs athlétiques et d’expérience. Ils ne veulent pas rester en D2", analyse le coach des Lainiers qui sait comment aborder la rencontre. "On va essayer de mettre une stratégie différente en place. On va jouer avec nos armes en espérant que le scénario soit en notre faveur. L’essentiel, c’est de résister le plus possible en laissant peu d’espace sans oublier d’attaquer et de se créer des occasions", conclut-il.

Stade Verviétois - RAEC Mons (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Meys.

STADE VERVIÉTOIS: Rico-Garcia, Thomé, Mara, Biondollilo, Manfredi, Clerbois, Fransolet, Demarteau, Oger, Muaremi, Akdim, Bamona, Vaccaro, Vancleve, Courail, Palm.

Absents: Deflandre, Arifi, Ceylan (choix), Ganiji, Giargana, Yilmaz (blessés), Schillings (revalidation).