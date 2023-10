Boris Dome veut voir Elsaute "s’arracher" contre Aywaille, toujours invaincu

L’ancien gardien de but attend une réaction de ses troupes après deux rencontres qui n’ont pas convaincu. "On sort effectivement de deux prestations très poussives. J’espère que l’équipe va s’arracher et montrer qu’elle vaut mieux que ces deux derniers matches. Comme je l’ai déjà dit, je n’ai aucun souci de perdre, à condition qu’on montre quelque chose sur le terrain", poursuit-il, avant de prévenir: "C’est certain que si on affiche la même attitude que contre Sprimont, on va droit dans le mur !"

Actuellement avec onze points dans le ventre mou du classement, Elsaute n’est pour le moment pas en danger non plus. "Sauf contre Waremme, les points pris sont mérités. Mais il faut continuer à avancer et ne pas se reposer sur nos lauriers. Après Aywaille, on ira à Raeren, on sait que ce sont des équipes au-dessus du lot. D’ailleurs, avec le classement actuel (Huy, Habay, Aywaille, Sprimont, Raeren et Richelle), la hiérarchie est déjà bien établie…", souligne Boris Dome tout en relativisant aussi la mauvaise passe de ses troupes. "Il faut tout remettre dans son contexte. On a une très jeune équipe, avec très peu de joueurs qui ont déjà évolué en nationale. On sait d’où on vient, avec nos lacunes", indique le T1 des Vert et Blanc, attendant une grosse réaction ce dimanche.

Cyrian Piette a reçu sa sanction suite à son exclusion contre Waremme. Il sera suspendu pour le prochain match, à Raeren-Eynatten.

Elsaute – Aywaille (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. El Aayachi.

ELSAUTE: François, Rogister, G. Delville, Schenk, Mazouze, Diané, Campo, Lecloux, Weber, Counet, Fassin, Piette, Dirix, Di Nicola, Manchigov.

Absents: B. Deville, Williot, D’Affnay, Dohogne (blessés), Demez, Maréchal, Tergui et Fryns (en P3).