Jean-Claude Michel avant Ster-Francorchamps – Stavelot: "Un 9/9 contre les voisins, ce serait bien, mais…"

"Notre entame de championnat était très bonne et répondait à nos attentes", explique le président Jean-Claude Michel en prélude du derby communal entre Ster-Francorchamps et Stavelot, prévu ce dimanche 15 octobre 2023, dès 15 heures.

"Par contre, les derniers résultats sont catastrophiques. On ne s’y attendait pas vraiment et on ne comprend pas. Mardi, il y a eu une petite discussion entre le staff et les joueurs et on espère qu’elle portera ses fruits. Où le bât blesse-t-il ? Pour le moment, c’est défensivement. Mais attention, ça ne veut pas dire que c’est seulement imputable à la défense. Ces derniers temps, de grosses erreurs se sont multipliées et il va falloir parvenir à les éliminer."

Avec la visite du voisin stavelotain, l’occasion est belle pour les Sterlains de relancer la machine. Mais attention, un derby est toujours particulier et Stavelot vendra chèrement sa peau.

"C’est le derby communal et un derby est toujours particulier", prévient-il. "À l’époque actuelle, ce type de match est devenu rare et il faut en profiter. De mon côté, je le vois sereinement même s’il est temps pour nous de reprendre des points. C’est également le cas de Stavelot qui aura à cœur de réagir et d’engranger sa première victoire."

Hasard du calendrier, Ster-Francorchamps va à présent rencontrer ses voisins (Stavelot, Malmedy et Sart) en l’espace de trois semaines à peine. Des rencontres certes compliquées mais ô combien motivantes.

"C’est extraordinaire de vivre ce genre de moment", se réjouit l’homme fort du club sterlain. "On attend ça depuis le début du championnat et ce sera la fête du football. C’est formidable que ce folklore footballistique soit toujours là mais il doit rester bon enfant. Dans le passé, il y a eu quelques excès lors de nos confrontations avec Sart, mais je ne doute pas que ça se passera bien. Des rencontres pareilles, c’est le football comme on l’aime."

Avant de prendre congé de notre hôte, nous lui avons demandé de se mouiller au jeu des pronostics.

"Ce serait bien de réaliser un neuf sur neuf contre nos voisins, mais on sait bien que ce seront des matchs difficiles. Et pour ce dimanche, je vais dire une victoire sur un score de 3-1", conclut-il.