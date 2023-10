"Je suis un pur Pepin dans l’âme", confie Jean-Marie Formatin

À 60 ans, Jean-Marie Formatin est de retour à la Raquette Pepinster et c’est peut-être définitif. "Oui, je pense que la boucle est bouclée", confie le joueur classé B6. "J’ai débuté dans ce club en 1978. J’ai très vite progressé aux côtés de joueurs comme André Creppe ou Freddy Jason qui m’ont appris à jouer. J’ai joué jusqu’en P1 avec au travers de mon parcours des coéquipiers comme Didier Pironnet, André Leclercq, Jean Herve ou Lucien Bolmain. On jouait dans la salle rue Jean Simon, à côté du basket. S’il y avait match de basket, il y avait un boucan d’enfer et on suivait ce qui s’y passait parce qu’une simple porte séparait les deux sports. Le ping était différent au niveau du matériel également. Pour ma part, je joue avec le même bois depuis 45 ans. Et les mousses (un Sriver et un Mark5), je les colle à la patex puis je les garde cinq ans pour le coup droit et huit ans pour le revers. Je suis économe en matériel mais nettement moins au bar !"