Challenge Henri Bensberg 2023 : c’est parti, voici le programme

Le calendrier

Et les coureurs se livreront bataille dans les labourés dès ce 15 octobre, dans le parc paysage de Libramont. Depuis plusieurs saisons, le challenge s’exporte en effet avec succès en dehors des frontières de la province de Liège. Ce sera encore le cas pour la deuxième course, prévue à Orp-le-Grand (Brabant wallon), le 22 octobre.

Retour ensuite à Malmedy, pour la troisième fois consécutive, le 29 octobre. C’est là, derrière le hall sportif local, que se disputera le championnat FCWB – Liège. Pour rappel, Malmedy intègre aussi un challenge " Wallonie-Bruxelles " comprenant six épreuves – une par province puis le final à Bruxelles fin janvier 2024.

Juste après, mercredi 1er novembre (férié), place à Theux. Nouveau venu dans le challenge, le parcours sera tracé autour de l’ancien terrain de foot de La Reid (rue Canada).

Pas moins de sept endroits seront encore à découvrir jusqu’à la fin: Flémalle (4-5 novembre), Banneux (12 novembre), Wégimont (19 novembre), Hélecine (3 décembre), Soiron (10 décembre), Hannut (16 décembre, un samedi pour ne pas être concurrencé par la coupe du monde de Namur du lendemain) et enfin Waremme juste avant Noël, le 23 décembre. Sacré programme.

Steve Bajot absent

Fidèle du challenge et vainqueur en Masters B la saison dernière, Steve Bajot ne pourra pas défendre son titre.

Récemment tombé dans un ravin pentu à l’occasion d’une randonnée, secouru par d’autres cyclos, le Stavelotain souffre d’une fracture du tibia. Il passera dès lors l’hiver au chaud.

Steve Bajot est blessé. ©EDA AV

En pratique

Préinscription vivement conseillée (liens sur le site de la FCWB, onglet calendrier). Les VTT sont autorisés pour les U12 – U15 et les Élites 3 – Masters et une licence d’un jour est possible. ​Les manches apportent des points au ranking national (à partir de U19) ou entrent en ligne de compte pour les critères établissant l’ordre de départ des championnats de Belgique (U15 et U17)​.