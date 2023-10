L’ URSL Visé peut-il embêter Cointe B et Sart Tilman B dans la course aux lauriers ? Il est trop tôt pour l’assurer mais les Oies débutent en tout cas en force: quatre matchs, quatre victoires, 36 buts inscrits pour 4 encaissés. Dimanche matin, c’est H erve B qui en a fait les frais: 8-1. Manon Hosdain a sauvé l’honneur face à Emiliana Biemar (4x), Delinda Rion (2x) et Samantha Harze (2x). "Début et fin de match très compliqués mais entre les deux, une bonne heure avec de bonnes choses", souligne le coach fromager David Piters.

Cointe B, justement, s’est défait de Bolland (1-3) pour conserver le leadership, malgré le but local de Chloé Jeholet. Enfin, succès de son dauphin Sart Tilman B dans le derby liégeois contre Pierreuse, 5-0.

Au programme ce week-end: Pierreuse – Visé, Glons – Fléron B, Blegny – Bolland.

Provinciale 2C

Dans cette série, c’était jour de match au sommet entre Xhoffraix (3e) et Spa (2e). Avec, à l’arrivée, un score nul et vierge: 0-0. "Nous savions que ça allait être difficile, Xhoffraix a une très belle équipe. Nous n’avons pas réussi à mettre la balle au fond du filet. Nous sommes très fières d’avoir pu ramener un point contre ce favori au classement", commente le T1 des Bobelines Cassian Brasseur. "La défense de Spa était bien en place, nous n’avons pas trouvé la solution malgré notre domination… et l’adversaire a presque réussi le hold-up parfait à la dernière minute", juge le délégué malmédien Julien Beco.

Un résultat qui fait évidemment les affaires du premier, Franchimont. Lequel a disposé de Bellevaux B 7-1, grâce à Cléa Nontanovanh (4x), Jade Eloy (2x) et Eléa Torregrosa Y Gadea. "J’avais demandé un pressing assez haut qui s’avère payant puisque nous marquons après quelques secondes. Nous enchaînons avec le deuxième, le troisième, le quatrième. À partir de là, nous contrôlons la rencontre", se satisfait l’entraîneur Vincent Lambion, qui perd Lucia Palumbo, blessée, jusqu’à la trêve. Au classement, Franchimont compte neuf unités de plus que Spa en ayant disputé trois joutes supplémentaires. Depuis ce week-end, les troupes de Vincent Lambion seraient donc "au pire" à égalité avec les Spadoises si celles-ci venaient à gagner leurs rendez-vous de retard.

Notons également la lourde défaite (1-18) d’ Andrimont face à Chênée B.

Au programme ce week-end: Chênée B – La Calamine B, Sart B – FC Eupen, AS Eupen – Xhoffraix, Spa – Andrimont.