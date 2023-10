Soulier d’or l’Avenir Verviers: les points du week-end et le classement au 11 octobre 2023

Les points du week-end pour les quatre clubs amateurs de l’arrondissement verviétois évoluant en nationale:

Stade Verviétois (partage 3-3 à Acren Lessines)

4 points: David Rico-Garcia.

3 points: Kissima Mara, Alessio Biondolillo, Amaury Fransolet, Altin Muaremi, Julian Demarteau, Abdou Akdim, Luigi Vaccaro, Laurent Clerbois, Anthony Manfredi, Willy Bamona.

Verviers a gâché un avantage mais a finalement sauvé un point grâce à un double arrêt de son portier.

La Calamine (défaite 2-1 à Meux)

3 points : Maxime Mignon, Jason Krhlanko, Ruben Seewald, Bastien Hungs, Arnaud Mollers, Quentin Hubert, Tom Cornet, Simon Libert, Hugo Gilon, Melvin Lafalize, William Belle, Corentin Thielen.

Grosse prestation collective de La Calamine qui méritait au minimum un partage pour sa volonté, sa détermination et son organisation.

Elsaute (défaite 4-0 à Sprimont)

4 points: Kévin Counet.

3 points: Charles Weber.

2 points: Maxime François, Dorian Rogister, Arthur Dohogne, Islam Manchigov, Pierre Dirix, Théo Di Nicola, Florian Campo, Luca Schenk, Gary Deville, Moussa Diané.

Dans un match où les Elsautois ont sombré, le défenseur Kévin Counet a été le seul à prester à un niveau digne de la D3.

Raeren-Eynatten (victoire 1-0 contre Mormont)

4 points: Matyas Goffin, Mauro Lo Presti.

3 points: Romain Bernard, Jordan Bissen, Markus Klauser, Denis Pousset, Cédric Laschet, Youri Bonnechère, Fabrice Stoffels, Tom Di Nicola, Théo Gaillard.

Raeren-Eynatten peut remercier son gardien, Matyas Goffin, d’avoir tout arrêté et Mauro Lo Presti, monté au jeu en première période et auteur de l’unique but de la partie.

CLASSEMENT

1. Denis Pousset (Raeren) 3,40

2. Tom Di Nicola (Raeren) 3,29

3. Maxime François (Elsaute) 3,17

4. Mauro Lo Presti (Raeren) 3,20

5. David Rico-Garcia (Stade Verviétois) 3,14

Cédric Laschet (Raeren)

Markus Klauser (Raeren)

8. Quentin Hubert (La Calamine) 3

Bastien Hungs (La Calamine)

Maxime Mignon (La Calamine)

Kevin Counet (Elsaute)

Gary Deville (Elsaute)

Arthur Dohogne (Elsaute)

Dorian Rogister (Elsaute)

Lucas Schenk (Elsaute)

Romain Bernard (Raeren)

Youri Bonnechère (Raeren)

Matyas Goffin (Raeren)

Fabrice Stoffels (Raeren)

20. Yasin Bennane (La Calamine) 2,83

Jordan Bissen (Raeren)

Hugo Gilon (La Calamine)

23. Alessio Biondolillo (Stade Verviétois) 2,80

24. Julian Demarteau (Stade Verviétois) 2,71

25. Abou Akdim (Stade Verviétois) 2,67

Kissima Mara (Stade Verviétois)

Simon Libert (La Calamine)

Arnaud Mollers (La Calamine)

Florian Campo (Elsaute)

Adrien Lecloux (Elsaute)

31.Ruben Seewald 2,60

32. Amaury Fransolet (Stade Verviétois) 2,57

Anthony Manfredi (Stade Verviétois)

Tom Cornet (La Calamine)

35. Luigi Vaccaro (Stade Verviétois) 2,50

Corentin Thielen (La Calamine)

37. Randy Giargiana (Stade Verviétois) 2,33