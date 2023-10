P1 féminine: Elsaute remporte le "green derby" contre Aubel, Sart fait tomber le leader

En région verviétoise, un des matchs attendus était celui entre Elsaute et Aubel. Lequel a finalement tourné à l’avantage des Étoilées (6-4), qui ont trouvé le chemin des filets par l’inévitable Fanny Gotta (3x), Karima Ouazza, Ines Beuken ainsi qu’un autobut. En face, deux doublés: Audrey Bodson et Charline Biemar. "Un match très agréable avec de l’engagement, de l’intensité et beaucoup de respect. Nous avons réalisé une première période de bonne qualité, sans pouvoir nous détacher au score. Et paradoxalement, c’est en début de deuxième mi-temps, quand Aubel nous a mis sous pression, que nous avons fait le break", raconte Benoit Damoiseau, l’entraîneur des winneuses. "J’ai vu un très beau match avec beaucoup d’intensité et deux gardiennes qui ont réalisé beaucoup d’arrêts décisifs", complète son vis-à-vis Claudy Charlier. Qui souligne qu’au vu de "la rapidité et la précision" dans le jeu elsautois, "toutes approximations ou hésitations chez nous se sont payées cash". Voilà Elsaute avec deux points de plus que son adversaire dominical… pour deux joutes en moins. Une belle opération, donc.