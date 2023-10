Sur le 21 kilomètres, vous étiez un peu moins de 300 à l’arrivée. Et c’est le Spadois et ex-vainqueur du Jogging de Verviers, tout comme de l’épreuve jalhaytoise, Florent Caelen qui s’est montré le plus rapide.

Il s’impose en 1:26:26 devant Victor Hendrikx et Grégoire Dawirs. Chez les dames, victoire de Sophie Paulissen, 39e au classement général avec son chrono de 1:50:48.

L’épreuve annexe, de 10,9 kilomètres, a vu Adrien Mauhin l’emporter en 46 minutes et 26 secondes seulement. Il devance Adrien Mercenier et Lucien Peeters. Anne-Marie Paulus (30e, 58: 52) s’impose côté féminin. Plus de 230 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée de ce 10,9 km. Au total, un demi-millier de mordus de course à pied avait donc opté pour un Trail des Nutons, toujours à la hauteur de son succès.

CLASSEMENTS

Trail des Nutons Solwaster 7/10/2023 (21 km)

1. CAELEN Florent 1:26:26

2. HENDRICKS Victor 1:27:14

3. DAWIRS Gregoire 1:28:59

4. SEYS Florian 1:30:38

5. KONINCKX Stéphane 1:31:54

6. DE FROIDMONT Guillaume 1:32:36

7. BASTIN Michel 1:34:06

8. SALMIN Loïc 1:34:24

9. PIQUERAY Eric 1:36:11

10. FISCHER Tom 1:36:45

11. LAMING Kevin 1:37:29

12. LEMPERS Jorn 1:38:04

13. THIERENS Thibault 1:39:28

14. KARTHEUSER Mathieu 1:40:19

15. HAINE Gaël 1:40:23

16. JOSIS Nicolas 1:40:39

17. DION Cyprien 1:41:12

18. LAMING Henry 1:41:35

19. SCHAUS Nicolas 1:41:37

20. LECLUSE Hervé 1:43:52

21. WYAIME Antoine 1:44:41

22. LAURENT Simon 1:44:52

23. LUYTEN Kim 1:44:54

24. CARPENTIER Alexandre 1:45:03

25. HENRARD Guillaume 1:46:41

26. DELABASTITA Ward 1:46:48

27. GENICOT Romain 1:47:23

28. OLEMY Thierry 1:47:34

29. MATZ Quentin 1:47:38

30. HUTSCHEMACKERS Fabian 1:48:31

31. DEBROUX Sébastien 1:49:28

32. LOMBA Florent 1:49:48

33. DE JAEGER Jérôme 1:50:12

34. VITELLO Christophe 1:50:24

35. WIRTZ Youri 1:50:28

36. LIBIN Christophe 1:50:29

37. COURTOIS Guillaume 1:50:35

38. HORENT David 1:50:44

39. PAULISSEN Sophie 1:50:48

40. LOYENS Marc 1:51:09

41. BRAUN Axel 1:51:47

42. DEBATY Christophe 1:51:52

43. SERVAIS Catherine 1:52:24

44. SCHRAYEN Henri 1:52:26

45. FETTWEIS Pierre 1:52:39

46. MAGOCHE Mathieu 1:52:39

47. ROUSSEAU David 1:53:19

48. FRERE Sébastien 1:53:21

49. LEGRAIN Cécile 1:53:41

50. GROSJEAN Anthony 1:54:01

51. GERON David Michel 1:54:26

52. SPIERTZ Francois 1:55:23

53. DELVENNE Yannick 1:55:26

54. BINARD9 Fabian 1:55:31

55. PIETTE Raphael 1:55:34

56. BRUGMAN Rob 1:55:45

57. ROOSENS Chris 1:55:50

58. HERINCKX Nicolas 1:56:59

59. ROYEN Julien 1:57:00

60. FRANSSENS François 1:57:06

61. OSSELAER Arnout 1:58:08

62. BOSTEN Ralph Peter 1:58:19

63. LEJEUNE Delphine 1:58:32

64. RITROVATO Sylvain 1:59:04

65. LEJEUNE Christophe 1:59:08

66. DE LATTER Laurence 1:59:12

67. HANSEN Jonathan 1:59:31

68. BOSTEN Armin 1:59:43

69. DEJOIE Pierre 1:59:45

70. ROHÉ Karlheinz 1:59:49

71. CREMER Grégory 2:00:16

72. JACOBS Roel 2:00:22

73. DUPONT Frédéric J 2:00:25

74. DAELEN Vincent 2:00:34

75. DELVAL Tanguy 2:00:43

76. MARGOULIES Yves 2:00:50

77. BURETTE Nathan 2:01:03

78. DE LONGRÉE Julien 2:01:04

79. TEFNIN François 2:01:27

80. SCHMETZ Bernard 2:01:32

81. VAN HEUSDEN Olivier Rosy 2:01:39

82. TEFNIN Julien 2:01:40

83. ACQUISTAPACE Sarah 2:01:53

84. DAUBY Elisabeth 2:01:59

85. MAURICE Genet 2:02:09

86. B.......... Quentin 2:02:11

87. BOULANGER Louis 2:02:12

88. SCHUBJEN Esvin 2:02:15

89. ORBAN Jean- Philippe 2:03:16

90. DELHAHAUT Numa 2:03:20

91. GOFFAUT Olivier 2:03:38

92. PIRENNE Julie 2:04:08

93. SERVAIS Maxime 2:04:28

94. HEYNS Christophe 2:04:30

95. HANS Laurent 2:04:56

96. LOUIS Quentin 2:05:14

97. PINSART Laurent 2:05:20

98. MOSSAY Guillaume 2:05:22

99. NELISSEN François 2:05:35

100. POLMANS Réginald 2:05:36

101. DE MOT Arthur 2:05:51

102. GUIBERT Christophe 2:05:52

103. CABAY Jean-Marc 2:06:01

104. DEVAUX Emmanuelle 2:06:14

105. CALOZET Donatien 2:06:40

106. PICHOT François 2:06:53

107. HORTEN Jean-Philippe 2:07:05

108. CHANET Marie 2:07:09

109. MOUSNY Romain 2:07:55

110. FEDA Robin 2:07:56

111. AKKERMANS Fabrice 2:08:12

112. GÉRARD Fabrice 2:08:32

113. ABI ABDALLAH Elie 2:08:43

114. GIUFFRE Nicolas 2:08:44

115. WIJNANT Jo 2:09:25

116. LOPEZ LOMBAR. Miguel 2:09:28

117. SPAILIER Fabien 2:09:37

118. HERZET Mireille 2:09:46

119. LINSSEN Brecht 2:10:09

120. MEHARI Michael 2:10:11

121. GOOLE Saskia 2:10:20

122. RADERMACHER Roger 2:10:27

123. VOLDERS Philippe 2:10:34

124. SWARTENBROUCKX Vin. 2:10:34

125. BASTIN Jérémy 2:10:34

126. BARBRY Julie 2:10:45

127. XHONNEUX Cedric 2:11:07

128. DERENNE Céline 2:11:14

129. DECKERS Hugo 2:11:32

130. GERARD Philippe 2:11:40

131. LUCASSEN Philippe 2:11:46

132. SCHNACKERS Grégoire 2:11:47

133. BEMELMANS Nicole 2:12:13

134. RENSONNET Pascal 2:12:43

135. STUHLMANN Anne 2:12:46

136. RADERMECKER Arthur 2:13:07

137. COURANT BEL. Francois 2:13:13

138. SCHIDLO Eric 2:13:33

139. PETIT Nicolas 2:13:59

140. POLMANS Réginald 2:14:05

141. BODSON Frederic 2:14:05

142. RENARD Loïc 2:14:16

143. CHMYGOUN G2nia 2:14:28

144. JANSON François 2:14:31

145. DURLET Renaud 2:14:36

146. HERREGODTS Cedric 2:14:36

147. BUYL Bram 2:14:38

148. LEGROS Julie 2:14:58

149. BONNET Pierre 2:15:00

150. LECLERCQ Nicolas 2:15:21

151. BOONEN Fabrice 2:15:34

152. PAULY Daniel 2:15:35

153. KUCKELKORN Stefan 2:15:50

154. GIET Dimitri 2:15:56

155. PEETERS Olivier 2:16:01

156. NONDONFAZ Xhavier 2:16:03

157. FRAINEUX Denis 2:16:38

158. PALMAERTS Benjamin 2:16:38

159. VAN STEENBRUGGE Kar. 2:16:58

160. PONCELET Stephan 2:17:12

161. BRAU Amélie 2:17:41

162. PETERS Philippe 2:17:50

163. GOORIS Justine 2:18:05

164. REMACLE Léon 2:18:11

165. DRUMMEN Dorine 2:18:19

166. Sébastien 2:18:20

167. MACK Christian 2:19:05

168. MOYSE Jérôme 2:19:14

169. NAWAY Ludovic 2:19:14

170. DESART Benoit 2:19:18

171. DERENNE Bastien 2:19:30

172. SCHOENMAKERS Benoit 2:19:39

173. QUERINJEAN Lisa 2:19:41

174. MAILLARD Berengere 2:19:51

175. SERVAIS David 2:19:53

176. THEUNISSEN Vincent 2:19:58

177. JARDON Stephane 2:20:06

178. SCHYNS Jean-Christophe 2:20:06

179. HOURCAY Frederic 2:20:22

180. PIETTE Olivier 2:20:37

181. KUCKELKORN Zoé 2:20:46

182. JACOB Christophe 2:20:47

183. MICELI Samuel 2:20:52

184. LORQUET Isabelle 2:20:59

185. MICHOTTE Caroline 2:21:52

186. BURNIAT Olivier 2:22:04

187. CHEBIL Rami 2:22:26

188. WAGNER Claire 2:22:33

189. DE WERGIFOSSE Yves 2:22:38

190. HEINRICHS Gregory 2:22:38

191. ANSION Isabelle 2:22:41

192. REUCHAMPS Régine 2:22:41

193. LAURENT Marlet 2:23:09

194. GOMBOSO Thomas 2:23:47

195. GHYSELS Patrick 2:24:34

196. BECKERS Damien 2:25:05

197. JADOUL Julien 2:25:17

198. JACQUES Lionel Emile 2:25:39

199. MINGUET Benoit 2:25:39

200. BIERMANS Philippe 2:25:47

201. MANDERRIER Jean-Cl. 2:26:11

202. CASSOTH Claire 2:26:17

203. NIX Benoît 2:26:25

204. DIGREGORIO Damien 2:26:44

205. LERUTH Christophe 2:26:49

206. DUPLICY Arnaud 2:26:51

207. HAWOTTE Marine 2:27:01

208. MEURS Bob 2:27:07

209. LAMBERT Benoit 2:27:12

210. BRASSEUR Sophie 2:27:18

211. HELLEMANNS Eric 2:27:26

212. WUIDART Christel 2:27:43

213. SANCHEZ Nathan 2:27:58

214. DE MOT Lente 2:28:01

215. BRUTINEL Muriel 2:28:15

216. GUGLIELMUCCI Sébastien 2:28:28

217. BINOT Alexandre 2:29:25

218. KEYSER Christian 2:29:44

219. LAROSE Daniel 2:30:03

220. PIRENNE Marc 2:30:17

221. NYSSEN Pierre 2:30:36

222. VANDENBOSSCHE Bram 2:31:09

223. DIGNETTE Pierre 2:31:19

224. VAN DE MIEROOP Cha. 2:31:33

225. FIDLERS Bennie 2:31:33

226. DESARCY Jean-François 2:31:37

227. CASSONO Louis 2:31:49

228. SCHMITZ Amandine Marie 2:34:26

229. TONEATTO Anne-Marie 2:34:32

230. LEMPEREUR Vincent 2:34:40

231. KUCKELKORN Katrin 2:34:41

232. HAUTECLAIR Alain 2:34:49

233. DIEUDONNÉ Alain 2:34:54

234. DE VLEESCHOUWER Ysa. 2:34:57

235. DE MEYER Ben 2:35:02

236. RION Caroline 2:35:26

237. GILSON Kevin 2:35:38

238. HENRIET Emilie 2:35:40

239. IMBO Ineke 2:35:52

240. CRESENS Wim 2:35:54

241. RENARD Yves 2:36:50

242. MASSIN Anne 2:38:48

243. STEGEN Thomas 2:39:18

244. NR 44 2:39:26

245. BECKERS Loïc 2:39:52

246. CILSON Quentin 2:39:54

247. DAVISTER Laurie 2:40:04

248. DESSART Deborah 2:40:06

249. MEINGUET Laurent 2:40:22

250. JAMSIN Marc 2:40:31

251. FAFCHAMPS Christine 2:40:41

252. TWELLS Taz 2:40:52

253. SENEN Christian 2:40:55

254. SWAAB Marine 2:41:55

255. MEINGUET Lucie 2:42:37

256. LENTZ Mike 2:42:39

257. VAN DER DONCKT Carole 2:44:06

258. KUPERS Alex 2:44:06

259. JUNGBLUTH Raymond 2:44:30

260. DECKERS Nicolas 2:46:03

261. CORNET Anne 2:47:01

262. BRONSART Audrey 2:47:48

263. CRUTZEN Séverine 2:48:10

264. FOGUENNE José Agnès 2:48:11

265. HORTELAN Hervé 2:48:20

266. WALLEMACQ Caroline 2:48:28

267. MATHIEU Frédéric 2:48:29

268. PETIT Dominique 2:48:59

269. HOURLAY Laurence 2:50:54

270. BOLSÉE Evelyne 2:52:13

271. GOFFINET Lindsay 2:52:59

272. STREEL Adeline 2:53:11

273. LIZIN Michaël Michel 2:53:59

274. LOISELLE Igor 2:54:07

275. VAN LAETHEM Gabrielle 2:54:10

276. VERSTUYET Cazlie 2:54:18

277. RAISON Nicolas 2:54:19

278. CORBUSIER Maud 2:54:29

279. MEURICE Damien 2:54:59

280. DUYSENS Charlotte 2:58:36

281. SERVAIS Mahaut 2:58:36

282. PELLET Sylvie 3:00:38

283. THUNUS Jennyfer 3:03:07

284. HULSMAN Marcel 3:05:23

285. ARNOU Cécile 3:06:18

286. SEPULT Fabrice 3:12:22

287. WALRAVENS Cathy 3:15:03

288. DURELLO Valérie 3:16:37

289. FRISÉE Mariette 3:20:13

290. BOSCO Valérie 3:20:14

291. MONJOIE Virginie 3:28:44

Trail des Nutons Solwaster 7/10/2023 (11 km)

1. MAUHIN Adrien 0:46:26

2. MERCENIER Adrien Michel 0:47:17

3. PEETERS Lucien 0:47:38

4. MALLET Loïc 0:49:09

5. HAC Jean-Bastien 0:51:08

6. EICHMANN Tim 0:51:12

7. NOEL Julien 0:52:07

8. MERTES Rolf 0:52:15

9. FORTHOMME Adrien 0:52:17

10. KALK Nils 0:53:03

11. BYNENS Damien 0:53:21

12. LEJACQUES Thibaut 0:53:38

13. BROCH.... Vincent 0:53:39

14. MAYERES Patrick 0:54:03

15. BALON DANSE Remi 0:54:26

16. DEBIOLLE Georges 0:54:30

17. DEMARSIN Toon 0:54:41

18. NR 1056 0:54:41

19. William 0:54:51

20. WANSART Nicolas 0:55:38

21. DAWANT Sébastien 0:55:45

22. VOS Antoine 0:56:32

23. THOMAS Loïc 0:56:49

24. DHONDT Frédéric 0:56:53

25. DE RIDDER Olivier 0:57:04

26. DEBIOLLE Martin 0:57:08

27. DECKERS Mathis 0:57:09

28. SLUSE Audry 0:57:41

29. HAUSMANN Damien 0:58:21

30. PAULUS Marie-Anne 0:58:52

31. DAMMANS Dorian 0:58:54

32. PICKAERT Cédric 0:58:58

33. THUNUS Eddy 0:59:03

34. LEFIN Pascale 0:59:37

35. DECKERS Bernard 0:59:40

36. KWIATKOWSKI Karolina 0:59:55

37. DUBOIS Roger 1:00:12

38. CHARETTE Eric 1:00:27

39. LEROY Fran9ois 1:00:39

40. MATHIEU Bernard 1:00:56

41. BAUTE Benoît 1:01:01

42. RENARD Justine 1:01:02

43. CHARPENTIER Julien 1:01:04

44. RUTH Cindy 1:01:07

45. SOKAX Thomas 1:01:46

46. MALARDEAU Florian 1:01:59

47. DALLA CORTE Ludovic 1:02:14

48. VOS Louis 1:02:29

49. MOIREAU ....... 1:02:42

50. DIFFELS Kevin 1:03:06

51. BYNENS Nicolas 1:03:13

52. VEYS Grégory 1:03:23

53. DUBOIS Christophe 1:03:25

54. BODARWE Baptiste 1:03:53

55. EVRARD Anne-Laure 1:03:56

56. PRICKARTZ Gerald 1:03:56

57. PEZZETTI Sergio 1:03:59

58. DELVAUX Tom 1:04:14

59. DEMARSIN Filip 1:04:45

60. CHAUMONT Jonas 1:04:57

61. BRONSART Arnaud 1:05:02

62. REGINSTER Mathieu 1:05:07

63. MEYER Nicolas 1:05:36

64. MAITER Maëlle 1:05:37

65. GODEFROID Denis 1:06:01

66. DEROANNE Vincent 1:06:09

67. LAURENT Evelyne 1:06:19

68. HENSEN Lilian 1:06:21

69. CHAMPON Jeff 1:06:25

70. LAOUREUX Charlotte 1:06:42

71. GARDIER Valentine 1:06:43

72. SONVEAU Jean-François 1:06:53

73. DEFOIN Marc 1:07:05

74. SEYDEL Eliot 1:07:36

75. BORREMANS Gilles 1:07:55

76. BRONFORT Benjamin 1:07:55

77. HAAS Georges 1:08:04

78. EVRARD Aude 1:08:27

79. FRANCK Marie 1:08:31

80. HANSENNE Michel 1:08:41

81. CLOSE Joachim 1:08:43

82. DELABASTITA Jacob 1:09:03

83. HUBERMONT Fabien 1:09:08

84. CARLUCCIO Nicolas 1:09:18

85. NIVAUD Maxime 1:09:19

86. FRANCK Benjamin 1:09:19

87. STORMACQ Thierry 1:09:19

88. LUTHERS François Et 1:09:29

89. DASPREMONT Thomas 1:09:29

90. NERVENNE Fabrice 1:09:29

91. GILLET Fabrice 1:09:37

92. ERNST Eric 1:09:42

93. JACQUIN Pauline 1:09:44

94. BEAUWENS Magali 1:09:49

95. CRETTELS Leslie 1:09:50

96. DOUNIAUX Xavier 1:09:52

97. LEONARD Christelle 1:10:03

98. KÉRIS Roland 1:10:15

99. KONINCKX Paul 1:10:20

100. HALLEUX Jean Pierre 1:10:23

101. BRASSEUR Aurore 1:10:33

102. ROWART Yves 1:10:45

103. COLIM Jean-Louis 1:11:06

104. VIGNERON Camille 1:11:10

105. HENNICO Pierre 1:11:12

106. GLINEUR Camille 1:11:27

107. PLUMACKER Roxane 1:11:32

108. KONINCKY Marc 1:11:34

109. DE WIT Stéphane 1:11:35

110. LEHEUREUX Laurie 1:11:45

111. VAN GESTEL Maria 1:11:46

112. ARNOLDY Céline 1:11:59

113. DELECLOS Pierre 1:12:13

114. GODFRIAUX Michel 1:12:17

115. FETTWEIS Marie 1:12:17

116. BELLEFROID Julie 1:12:17

117. DEFLANDRE Jean Marie 1:12:23

118. BISSOT Michel 1:12:33

119. BEAUJEAN Jean-Yves 1:12:33

120. MANDET M.... 1:12:33

121. KONEN Jean-Louis 1:13:03

122. BASTIN Sylvia 1:13:08

123. NR 1027 1:13:41

124. BONNET Jean-Marc 1:13:42

125. CHARETTE Aurélie 1:13:59

126. HANNOT Jens 1:14:05

127. HOUSSA Benjamin 1:14:14

128. VANSIMPSEN Floriane 1:14:16

129. NATALIS Laetitia 1:14:33

130. BOVY Yannick 1:14:35

131. DELFORGE Solange 1:14:46

132. RAUWI Mandy 1:14:46

133. NOEL Julien 1:14:47

134. LEGRAS Julien 1:14:48

135. KLAK Laetitia 1:15:00

136. BAONVILLE Malone 1:15:43

137. PIEP Rene 1:15:57

138. BOVY MAGHA Zora 1:16:03

139. DESART Nicolas 1:16:07

140. STEVEN Bernadette 1:16:07

141. SCIM Fifi 1:16:07

142. KONINCKX Sophie 1:16:22

143. LECLERC Jeérome 1:16:38

144. F...J... 1:16:55

145. BURLÉON Quentin 1:16:58

146. NAGY Szilvia 1:17:06

147. SIMONIS Suzanne 1:17:12

148. VAN DIJK Bob 1:17:47

149. GILLARD Coralie 1:17:48

150. FRÈRE Isabelle 1:18:07

151. MARCHAL Xavier 1:18:16

152. SEYDEL Benoît 1:18:40

153. POLIS Lucienne 1:18:44

154. MAQUET Pauline 1:18:48

155. KONINCKX Madeline 1:18:58

156. MONSEZ Christine 1:19:08

157. JOVENAU Claude 1:19:41

158. SPONAR François 1:19:46

159. BONMARIAGE Lola 1:19:49

160. LOGNARD Michaël 1:19:51

161. BAX Alex 1:20:16

162. MANZI Benjamin 1:20:46

163. DUYSENS Jeannot 1:21:08

164. DESSART Des 1:21:08

165. BAUWENS Hervé 1:21:09

166. JAMAR Philippe 1:21:13

167. BORREMAN Dirk 1:21:17

168. BRACH Christophe 1:21:22

169. VITOUX Ludovic 1:21:44

170. CLÉMENT Alison 1:21:50

171. BLAISE Michael 1:21:54

172. LANSIVAL Virginie 1:21:54

173. PALM Lora 1:22:12

174. HEUZE Jean 1:22:13

175. BAUWENS Raphael 1:22:16

176. VERMEERSCH Johnathan 1:22:21

177. GREGOIRE Juliette 1:22:24

178. MARTIN Marie 1:22:59

179. GERARD Maud 1:23:03

180. DISPAS Céline 1:23:14

181. JACOBS Sandrine 1:23:14

182. STAS Véronique 1:23:29

183. DEHAYBE Jerome 1:23:37

184. GODEFROID Gaelle 1:23:37

185. DUMONT Delphine 1:23:53

186. SLAVIA Pierre 1:23:55

187. GRÉGOIRE Lise -Marie 1:23:58

188. CHANLOT Aglaë 1:24:00

189. AMATO Jérémie 1:24:28

190. LAMBRIGTS Clara 1:24:48

191. NR 1169 1:24:58

192. MAGHA Aïcha 1:25:00

193. DOLNE Arthur 1:25:04

194. BODEUX Aurélie 1:25:05

195. HENROT Jean-Hugues 1:25:44

196. DOUTRELOUX Virginie 1:25:45

197. KRAJEWSKI Anne 1:25:49

198. LAMBERT Henri 1:26:02

199. THYS Valerie 1:27:10

200. WEBER Gas... 1:27:17

201. SIMON Corinne 1:27:20

202. HALLET Romain 1:27:25

203. DEMATHIEU Florence 1:27:29

204. VIELLEVOYE Mélanie 1:27:35

205. ELIAS Sonia 1:27:38

206. TOLOMEO Penelope 1:28:26

207. PARTHOENS Thomas 1:28:27

208. VIVARELLI Barara 1:28:57

209. MAROY Marine 1:29:10

210. DE WAEL Lara 1:29:41

211. TRIFFAUX Anthony 1:29:43

212. BARBIEUX Sophie 1:29:45

213. TEHEUX Aurore 1:29:45

214. DECKERS Clara 1:30:42

215. BASTIN Paul 1:30:48

216. LABEYE Nathalie 1:31:01

217. ESSELER Valérie 1:31:14

218. GEERAS Gaspard 1:31:42

219. DASPREMONT Alexandre 1:32:20

220. ZAMPESE Alexandro 1:33:48

221. VAN-BELLE Sylvie 1:34:02

222. STASSEN Marie 1:35:00

223. VAN GIEL Ann 1:35:45

224. FRIPPIAT Alix 1:35:56

225. BONNI Thierry 1:36:06

226. AQUILA Nathalie 1:36:09

227. DELABASTITA Jo 1:36:27

228. CHARLOT Benedicte 1:37:00

229. JANS Vanessa 1:37:01

230. MARGHEM Ina 1:37:48

231. LESUISSE Anne 1:43:34

232. DEBRUS Marie 1:43:35

233. MALARDEAU Christian 1:45:51

234. HERNIK Florence 1:45:59

235. ELIAS Manuel 1:46:01

236. NR 50799 2:37:55