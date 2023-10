Enfin la victoire pour le Golden Horse aux 24H2CV?

"Les 24 Heures 2CV sont une course très difficile à remporter", rappelle André Blaise, patron et doyen du team. "Pour mettre toutes les chances de notre côté, ne rien laisser au hasard dans la préparation des voitures ne suffit pas. Il faut également des équipages expérimentés qui savent aborder la course avec humilité et sagesse, et dont le racing spirit correspond à celui de l’équipe."

Pour que le rêve devienne enfin réalité, deux voitures seront à nouveau engagées en catégorie hybride.

"Nous avons des équipages qui remplissent les conditions pour viser la victoire absolue", précise encore André Blaise. "Mais la course peut aussi choisir son vainqueur et chacun sait que bien des choses peuvent se passer sur 24 heures."

Sur la numéro 16 invaincue cette saison, on ne changera pas une équipe qui gagne puisque Jean-Pierre Blaise, Sébastien Piette et Pierre Dupont remettent le couvert. Quant à la numéro 14, elle mélangera expérience et jeunesse avec le Malmédien Georges Cremer sur qui les années ne semblent pas avoir de prise. Il sera associé à Gérard Schmidt, Martin Businaro et l’Anglais Alec Graham. Pour l’occasion, les deux bolides arboreront un nouvelle robe "Porsche Acid Green" du plus bel effet.